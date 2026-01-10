Phát hiện 37 người trong thùng xe tải nhập cảnh trái phép vào Thái Lan

Cảnh sát phối hợp cùng lực lượng Đặc nhiệm Quân đội Thái Lan vừa triệt phá một vụ nghi buôn người, bắt giữ 37 lao động nhập cư Campuchia không có giấy tờ tùy thân đang ẩn nấp trong một chiếc xe tải chở hàng tại tỉnh Sa Kaeo.

Sự việc diễn ra vào lúc 11 giờ 40 phút đêm, khi các sĩ quan từ đồn cảnh sát Khlong Luek đang tăng cường tuần tra biên giới nhằm ngăn chặn các hoạt động vượt biên trái phép dọc tuyến biên giới Thái Lan - Campuchia. Lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ một chiếc xe tải Isuzu màu trắng mang biển kiểm soát tỉnh Sa Kaeo đang đỗ một cách khả nghi trên đường Dong Ngu – Pa Rai thuộc huyện Aranyaprathet.

Khi tiến hành khám xét phương tiện, cảnh sát phát hiện các lao động nhập cư được che giấu phía sau những vách ngăn tạm bợ làm bằng tấm xốp và các vật liệu bọc nhựa nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ảnh: Khaosod

Nhóm người bị bắt giữ bao gồm 37 công dân Campuchia, trong đó có 17 nam và 20 nữ, cùng với 5 người đi kèm khác. Tất cả đều không có giấy tờ thông hành hoặc nhập cảnh hợp lệ. Nhóm người này đã bị tạm giam và bị cáo buộc tội nhập cảnh trái phép và cư trú trong vương quốc mà không được phép.

Tài xế chiếc xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát ập đến và bỏ lại phương tiện.

Đại tá Jaturaphat Singhasatit, Phó chỉ huy cảnh sát tỉnh Sa Kaeo, đã ra lệnh khẩn trương truy quét tài xế cùng những đối tượng liên quan, đồng thời cam kết sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ông cho biết các hoạt động an ninh sẽ được tăng cường thông qua nỗ lực phối hợp giữa cảnh sát tỉnh, đồn Khlong Luek và Trung đoàn Đặc nhiệm Quân đội số 12 để thắt chặt an ninh biên giới.