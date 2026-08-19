Phát hiện 300g vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng giấu sau ổ cắm điện

Sau khi nhận thấy số vàng trong két sắt bị bong tróc, người phụ nữ Trung Quốc đã trình báo công an.

Tháng 6/2025, một phụ nữ họ Vương (Chiết Giang, Trung Quốc) phát hiện các món đồ vàng trong két sắt có dấu hiệu bất thường. Số tài sản gồm một thỏi vàng 100 gam, một thỏi 50 gam, hai thỏi 30 gam, một chiếc vòng tay vàng đặt làm riêng nặng 126 gam và một đôi bông tai vàng. Tổng giá trị của số vàng lên tới hơn 300.000 NDT (1,1 tỷ đồng).

Các món đồ đều có bề mặt loang lổ, lớp sơn bong tróc nghiêm trọng. Nhận thấy chúng có khả năng đã bị đánh tráo, cô Vương lập tức báo cảnh sát. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện bạn trai của cô, anh Lưu, nhiều lần xuất hiện tại khu chung cư khi cô vắng nhà và có những hành vi đáng ngờ. Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng, lực lượng chức năng bắt giữ Lưu.

Tại cơ quan công an, Lưu thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai, do gặp khó khăn về tài chính và cần tiền gấp, người này đã nảy sinh ý định lấy trộm vàng của bạn gái. Khi biết cô Vương không có ở nhà, Lưu sử dụng mã khóa cửa mà mình đã biết từ trước để đột nhập vào căn hộ. Người này lấy đi 5 món đồ vàng, với tổng trọng lượng khoảng 326 gam.

Tuy nhiên, do giá vàng khi đó không đạt mức Lưu kỳ vọng, người này chưa bán số vàng vừa trộm. Thay vào đó, Lưu lên mạng đặt mua 5 món đồ giả có hình dáng tương tự để dùng thay thế. Trong một ngày cô Vương tiếp tục vắng nhà, Lưu một lần nữa đột nhập vào căn hộ và đặt số vàng giả vào trong két sắt nhằm che giấu hành vi trộm cắp.

Nơi Lưu giấu số vàng lấy được từ nhà bạn gái

Sau khi trở về nhà, Lưu dùng hai chiếc đèn khò nấu chảy số vàng thật thành một khối lớn rồi giấu bên trong hộp ổ cắm điện âm tường. Lực lượng chức năng sau đó đã thu hồi thành công khối vàng bị nấu chảy, còn Lưu đã bị tạm giam để điều tra.

Cơ quan công an Hàng Châu, Trung Quốc cảnh báo mọi người cần bảo quản cẩn thận các tài sản có giá trị, sử dụng mật khẩu khóa cửa đủ phức tạp và thường xuyên thay đổi mật khẩu. Đồng thời, cần nâng cao cảnh giác trước nguy cơ tài sản bị xâm phạm bởi những người quen biết hoặc có quyền tiếp cận nơi ở. Khi phát hiện tài sản có dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị đánh tráo, mọi người nên giữ nguyên hiện trạng và nhanh chóng trình báo lực lượng chức năng để được hỗ trợ điều tra.

Theo Chengdu Business Daily