HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện 300g vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng giấu sau ổ cắm điện

Kim Linh
|

Sau khi nhận thấy số vàng trong két sắt bị bong tróc, người phụ nữ Trung Quốc đã trình báo công an.

Tháng 6/2025, một phụ nữ họ Vương (Chiết Giang, Trung Quốc) phát hiện các món đồ vàng trong két sắt có dấu hiệu bất thường. Số tài sản gồm một thỏi vàng 100 gam, một thỏi 50 gam, hai thỏi 30 gam, một chiếc vòng tay vàng đặt làm riêng nặng 126 gam và một đôi bông tai vàng. Tổng giá trị của số vàng lên tới hơn 300.000 NDT (1,1 tỷ đồng).

Các món đồ đều có bề mặt loang lổ, lớp sơn bong tróc nghiêm trọng. Nhận thấy chúng có khả năng đã bị đánh tráo, cô Vương lập tức báo cảnh sát. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện bạn trai của cô, anh Lưu, nhiều lần xuất hiện tại khu chung cư khi cô vắng nhà và có những hành vi đáng ngờ. Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng, lực lượng chức năng bắt giữ Lưu.

Tại cơ quan công an, Lưu thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai, do gặp khó khăn về tài chính và cần tiền gấp, người này đã nảy sinh ý định lấy trộm vàng của bạn gái. Khi biết cô Vương không có ở nhà, Lưu sử dụng mã khóa cửa mà mình đã biết từ trước để đột nhập vào căn hộ. Người này lấy đi 5 món đồ vàng, với tổng trọng lượng khoảng 326 gam.

Tuy nhiên, do giá vàng khi đó không đạt mức Lưu kỳ vọng, người này chưa bán số vàng vừa trộm. Thay vào đó, Lưu lên mạng đặt mua 5 món đồ giả có hình dáng tương tự để dùng thay thế. Trong một ngày cô Vương tiếp tục vắng nhà, Lưu một lần nữa đột nhập vào căn hộ và đặt số vàng giả vào trong két sắt nhằm che giấu hành vi trộm cắp.

Nơi Lưu giấu số vàng lấy được từ nhà bạn gái

Sau khi trở về nhà, Lưu dùng hai chiếc đèn khò nấu chảy số vàng thật thành một khối lớn rồi giấu bên trong hộp ổ cắm điện âm tường. Lực lượng chức năng sau đó đã thu hồi thành công khối vàng bị nấu chảy, còn Lưu đã bị tạm giam để điều tra.

Cơ quan công an Hàng Châu, Trung Quốc cảnh báo mọi người cần bảo quản cẩn thận các tài sản có giá trị, sử dụng mật khẩu khóa cửa đủ phức tạp và thường xuyên thay đổi mật khẩu. Đồng thời, cần nâng cao cảnh giác trước nguy cơ tài sản bị xâm phạm bởi những người quen biết hoặc có quyền tiếp cận nơi ở. Khi phát hiện tài sản có dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị đánh tráo, mọi người nên giữ nguyên hiện trạng và nhanh chóng trình báo lực lượng chức năng để được hỗ trợ điều tra.

Theo Chengdu Business Daily

Sánh vai Bắc Kinh, Seoul, thành phố Việt Nam lọt đề cử 'Oscar du lịch': Thu 10.300 tỷ đồng trong 6 tháng
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại