Phát hiện 30 con rùa trong người cô gái 19 tuổi chuẩn bị lên chuyến bay Vietjet Air Thái Lan

Chi Chi |

Nhân viên đã nghi ngờ vì dáng đi cứng đờ bất thường, thần sắc cực kỳ bất an, cộng thêm những đường nét lồi lõm không tự nhiên trên cơ thể cô gái.

Cơ quan chức năng tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Thái Lan, vừa phá một vụ buôn lậu động vật sống kỳ quặc vào sáng sớm ngày 28/4. Một thiếu nữ người Đài Loan (Trung Quốc), mới 19 tuổi, đã âm mưu vận chuyển trái phép 30 con "rùa sao Ấn Độ" có giá trị cao và được bảo vệ bởi công ước quốc tế ra khỏi biên giới.

Để né tránh máy quét X-quang, cô này đã dùng thủ đoạn cực đoan: dùng băng keo quấn chặt các con rùa con để hạn chế cử động, cho vào túi vải, sau đó dán từng lớp quanh ngực, bụng và eo của mình để "áp sát thân mình" hòng vượt qua cửa kiểm soát.

Cô gái xuất hiện với dáng đi bất thường

30 con rùa bị tịch thu

Theo báo chí Thái Lan đưa tin, sự việc xảy ra vào lúc 5 giờ 25 phút sáng ngày 28 (giờ địa phương). Cô gái này dự định đáp chuyến bay VZ568 của hãng Thai Vietjet Air để đi Đài Bắc.

Khi đang làm thủ tục kiểm tra tại điểm soát vé phía Đông tầng 5 sảnh xuất cảnh, do dáng đi cứng đờ bất thường, thần sắc cực kỳ bất an, cộng thêm những đường nét lồi lõm không tự nhiên trên cơ thể, cô đã khiến nhân viên an ninh và hải quan nghi ngờ cao độ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã chặn cô lại để khám xét chi tiết và phát hiện ngay hành vi buôn lậu bằng cách quấn động vật sống quanh người.

Qua kiểm đếm, trên người cô gái có tổng cộng 30 con rùa sao Ấn Độ, trong đó 29 con vẫn còn dấu hiệu sinh tồn, còn 1 con đã không may tử vong.

Rùa sao Ấn Độ có giá trị rất lớn trên thị trường đen nhờ hoa văn độc đáo, là loài thuộc Phụ lục của "Công ước về thương mại quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp" (CITES) được kiểm soát nghiêm ngặt. Cục Công viên Quốc gia Thái Lan sau đó đã ra tuyên bố nhấn mạnh vụ án này là kết quả phối hợp của nhiều đơn vị, thể hiện quyết tâm đánh lùi nạn buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia.

Hiện tại, thiếu nữ người Đài Loan này đã bị chuyển giao cho cơ quan pháp luật, đối mặt với nhiều tội danh nghiêm trọng bao gồm vi phạm "Luật Bảo vệ Động vật hoang dã", "Luật Hải quan" và "Luật Truyền nhiễm Động vật". Về phần 29 con rùa sao Ấn Độ may mắn sống sót, chúng đã được Văn phòng Bảo tồn Động vật hoang dã Thái Lan tiếp nhận chăm sóc khẩn cấp và sẽ được dùng làm bằng chứng quan trọng để truy quét mạng lưới buôn bán bất hợp pháp đứng sau.

Nguồn: ETtoday

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

