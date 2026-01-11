Phát hiện 3 vali chứa 90.000 con tôm hùm xanh trị giá 6,7 tỷ đồng ở sân bay Đà Nẵng, công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Ngày 10/01, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã triệt phá thành công chuyên án “1225T”, đấu tranh làm rõ đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức chặt chẽ.

Trước đó, vào ngày 17/10/2025, Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng phát hiện 03 vali không có người nhận bị bỏ lại tại khu vực soi chiếu, có dấu hiệu nghi vấn 03 vali không có người nhận bị bỏ lại tại khu vực soi chiếu, có dấu. Quá trình phối hợp kiểm tra với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan xác định bên trong các vali chứa 151 bao nilon được bơm phồng, với tổng cộng 90.350 cá thể nghi là tôm hùm xanh giống.

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngày 19/10/2025, Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng đã chuyển nguồn tin tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng để thụ lý theo thẩm quyền. Đến ngày 18/11/2025, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Đà Nẵng ban hành Kết luận định giá, xác định 90.350 cá thể tôm hùm xanh giống có tổng trị giá hơn 6,77 tỷ đồng.

Ngày 25/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” để điều tra theo quy định. Quá trình xác minh cho thấy các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, phân công vai trò khép kín, không quen biết trực tiếp, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Đến ngày 07/01/2026, sau khi thu thập, củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Ban Chuyên án xác định: Bùi Văn Toàn (44 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) là đối tượng trực tiếp vận chuyển tôm hùm xanh giống từ Singapore về Việt Nam; K.D.Tiến (46 tuổi, trú TP Hà Nội) đi cùng để kiểm tra hàng hóa theo yêu cầu chủ hàng; P.N.Thạch (49 tuổi, trú TP. Hồ Chí Minh) làm trung gian môi giới mua bán; Hồ Thị Thùy Dương (48 tuổi, trú tỉnh Khánh Hoà) là chủ hàng.

Theo công an TP Đà Nẵng, từ ngày 08 đến 09/01/2026, Ban Chuyên án đồng loạt triển khai 04 tổ công tác, bắt giữ các đối tượng liên quan tại Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Khánh Hòa, kịp thời ngăn chặn hành vi bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ. Các đối tượng sau đó được di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý các bị can theo quy định của pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan khác trong chuyên án.

Theo Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng



