Phát hiện 3 thi thể trong nhà nghi phạm xả súng kinh hoàng ở Ba Lan

Ba thi thể, gồm 2 phụ nữ và 1 người đàn ông, được phát hiện tại nhà riêng của nghi phạm vụ xả súng khiến 6 người thiệt mạng ở Kraków. Thủ tướng Ba Lan nhận định các nạn nhân có thể là người thân trong gia đình hung thủ.

3 thi thể tìm thấy tại nhà riêng của nghi phạm

Vụ phát hiện 3 thi thể tại nhà riêng của nghi phạm đang khiến dư luận Ba Lan đặc biệt chú ý, trong bối cảnh cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra vụ xả súng đẫm máu xảy ra tại thành phố Kraków ngày 7/11.

Theo Reuters, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk xác nhận lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể của 3 người bên trong nhà riêng của nghi phạm. Các nạn nhân gồm 2 phụ nữ và 1 người đàn ông.

Ngôi nhà nằm tại thành phố Ostrowiec Świętokrzyski, quê nhà của nghi phạm, cách Kraków khoảng 200 km về phía Bắc.

Hiện trường vụ xả súng kinh hoàng tại Ba Lan (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp xử lý khủng hoảng tối 7/11, ông Donald Tusk cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy 3 người tử vong là thành viên trong gia đình gần gũi của nghi phạm.

"Đây có vẻ là những thành viên trong gia đình gần gũi của hung thủ", ông Tusk cho biết.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, giới chức Ba Lan chưa công bố danh tính, độ tuổi cũng như mối quan hệ cụ thể giữa 3 nạn nhân với nghi phạm. Nguyên nhân và thời điểm họ tử vong cũng chưa được xác định công khai.

Đáng chú ý, việc phát hiện các thi thể diễn ra trong quá trình lực lượng chức năng khám xét nhà nghi phạm sau vụ xả súng tại Kraków. Thủ tướng Donald Tusk cho biết cảnh sát đã sử dụng thiết bị bay không người lái để kiểm tra bên trong ngôi nhà do lo ngại có thể còn nhiều vũ khí tại đây.

Ông cũng cảnh báo số lượng vũ khí được cất giữ trong căn nhà có thể khá lớn. Theo truyền thông địa phương, cư dân sống trong tòa nhà nơi nghi phạm cư trú đã được sơ tán để phục vụ công tác đảm bảo an ninh và điều tra.

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwiński cho biết lực lượng cảnh sát và Cơ quan An ninh Nội địa đã có mặt tại hiện trường vụ xả súng cũng như nhà riêng của nghi phạm. Cơ quan phản gián quân sự cũng tham gia hỗ trợ quá trình điều tra.

Danh tính ban đầu của nghi phạm được xác định

Vụ phát hiện 3 thi thể diễn ra chỉ vài giờ sau vụ xả súng kinh hoàng tại quảng trường Chợ Chính (Main Market Square), khu phố cổ nổi tiếng của Kraków, thành phố lớn thứ hai Ba Lan.

Theo thông tin từ cảnh sát, khoảng 15h ngày 7/11 (giờ địa phương), một người đàn ông lái ô tô tiến vào quảng trường rồi liên tiếp nổ súng vào những người đi đường từ bên trong xe. Sau đó, người này rời khỏi khu vực, tiếp tục nổ súng khi đối đầu với cảnh sát và bị lực lượng chức năng bắn bị thương, khống chế.

Vụ tấn công khiến 6 người thiệt mạng, gồm 4 phụ nữ và 2 người đàn ông. Trong số các nạn nhân có một công dân Anh. Ngoài ra, 16 người bị thương, trong đó có 2 cảnh sát.

Nghi phạm là một công dân Ba Lan, có giấy phép sử dụng súng. Cảnh sát cho biết người này mặc trang phục kiểu quân đội, sử dụng súng trường và có nhiều vũ khí, đạn dược khác trong ô tô.

Theo thông tin từ Sky News, nhà chức trách Ba Lan xác định nghi phạm là một người đàn ông 25 tuổi, mang quốc tịch nước này. Ban đầu, cảnh sát thông báo người này 24 tuổi, nhưng sau đó đã đính chính độ tuổi thành 25. Danh tính cụ thể của nghi phạm chưa được công bố. Sau khi bị cảnh sát bắn trọng thương và khống chế, người này được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật.

Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwiński nhận định những thông tin ban đầu cho thấy nghi phạm bị thu hút bởi các tư tưởng cực hữu và có quan điểm rất cực đoan. Tuy nhiên, động cơ thực sự của vụ tấn công vẫn đang được điều tra.

Cơ quan chức năng cũng đang xác minh hoàn cảnh dẫn đến cái chết của 3 người được phát hiện tại nhà nghi phạm, đồng thời làm rõ liệu có mối liên hệ nào giữa những cái chết này với vụ xả súng tại Kraków hay không.

Nguồn: Reuters, Sky News