Phát hiện 21 xe tải Trung Quốc di chuyển liên tục trong đêm chở theo hơn 1.100 tấn thiết bị, xây xong cây cầu chỉ trong 24 giờ

Một video đã ghi lại quá trình lắp đặt một cây cầu chỉ trong vòng 24 giờ bằng 2 cần cẩu siêu trọng 650 tấn.

Video do kênh Mega Projects China công bố ngày 22/5 cho thấy toàn bộ quá trình vận chuyển, lắp đặt và nâng hạ 9 dầm cầu nặng khoảng 125 tấn mỗi dầm để hoàn thành nhịp cầu bắc qua một con sông rộng khoảng 35 mét.

Nguồn video không nêu tên công trình, địa phương hay đơn vị thi công. Vì vậy, toàn bộ thông tin chỉ được mô tả dựa trên những gì thể hiện trong đoạn phim.

Quá trình xây cầu thực tế bắt đầu từ nhiều giờ trước khi cần cẩu nâng dầm đầu tiên.

Đoàn xe tải xuất phát trong đêm với 9 xe chở dầm cầu, 12 xe chở đối trọng cho cần cẩu cùng nhiều phương tiện hỗ trợ. Xe dẫn đường liên tục kiểm tra tình trạng tuyến đường, trong khi các tài xế phải duy trì tốc độ thấp để bảo đảm an toàn cho khối hàng siêu trường, siêu trọng.

Theo nội dung video, tổng khối lượng thiết bị được vận chuyển vượt 1.100 tấn nếu tính cả dầm cầu, đối trọng và các thiết bị hỗ trợ.

Quãng đường hơn 100 km trở thành một thử thách không kém công đoạn lắp đặt. Trong hành trình xuyên đêm, nhiều xe phải dừng để làm mát lốp bằng nước do tải trọng quá lớn. Một số bánh xe gặp hiện tượng xì hơi hoặc nổ lốp và được thay thế ngay tại chỗ nhằm tránh làm chậm tiến độ.

Đoàn xe tải chở dầm cầu di chuyển xuyên đêm.

Khi đoàn xe còn cách công trường khoảng 20 km thì đồng hồ đã chỉ gần 2h30 sáng. Đến khoảng 4h, toàn bộ thiết bị mới có mặt tại hiện trường, để lại rất ít thời gian chuẩn bị trước khi công việc chính thức bắt đầu lúc trời sáng.

Do chiều rộng con sông lên tới khoảng 35 mét, một cần cẩu đơn lẻ không thể thực hiện toàn bộ quá trình lắp đặt. Giải pháp được lựa chọn là sử dụng hai cần cẩu bánh xích Zoomlion có sức nâng 650 tấn, bố trí ở hai bờ sông.

Điểm khó nhất nằm ở giai đoạn "chuyển tay" giữa hai cẩu. Một cẩu nâng dầm từ xe vận chuyển, đưa ra giữa nhịp, sau đó cẩu còn lại tiếp nhận tải trọng để tiếp tục đưa dầm vào đúng vị trí. Đây là công việc đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối.

Nếu một cần cẩu xoay nhanh hơn, xe chở dầm lùi không đúng nhịp hoặc dầm bị dao động vượt giới hạn cho phép, toàn bộ quá trình có thể phải dừng lại. Để chuẩn bị cho công đoạn này, đội kỹ thuật dành nhiều giờ kiểm tra cần cẩu trước khi vận hành.

Hàng trăm tấn đối trọng được lắp phía sau mỗi cẩu nhằm cân bằng tải. Dưới hệ thống xích di chuyển, các tấm thép cỡ lớn được đặt xuống nền đất để phân tán áp lực, tránh hiện tượng sụt lún khi nâng khối lượng hàng trăm tấn.

Ngay cả hệ thống cáp nâng cũng được điều chỉnh nhiều lần nhằm tối ưu đường đi của cáp qua các puly, vừa tăng tốc độ nâng vừa bảo đảm an toàn.

Cây cầu được ghép từ chín dầm bê tông đúc sẵn, mỗi dầm nặng khoảng 125 tấn. Dầm đầu tiên luôn là công đoạn khó nhất bởi toàn bộ quy trình chưa được kiểm chứng thực tế.

Sau khi hoàn thành thành công lần nâng đầu tiên, tốc độ thi công bắt đầu được cải thiện. Đến đầu giờ chiều, dầm thứ 4 đã được lắp đặt, cho thấy mục tiêu hoàn thành toàn bộ cây cầu trong vòng 24 giờ hoàn toàn khả thi.

Quá trình xây dựng cầu được nhanh chóng hoàn tất. Tuy nhiên, địa điểm xây dựng lại không được tiết lộ.

Tuy nhiên, mỗi lần nâng, các kỹ sư vẫn phải lặp lại đầy đủ các bước kiểm tra. Đội ngũ kỹ thuật rà soát tình trạng cáp, đối trọng, vị trí chân chống, tín hiệu liên lạc giữa lái cẩu, tài xế xe chở dầm và công nhân dưới mặt đất trước khi cho phép tiếp tục thao tác.

Một trong những công đoạn khó nhất là khi xe chở dầm vừa phải từ từ lùi lại, trong khi cần cẩu đồng thời nâng và xoay dầm ra giữa sông. Toàn bộ chuyển động phải diễn ra nhịp nhàng như một cỗ máy thống nhất để tránh phát sinh tải trọng bất thường.

Nhìn từ xa, cây cầu dường như xuất hiện chỉ sau một ngày. Tuy nhiên, video cho thấy tốc độ chỉ là kết quả cuối cùng của một quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều giờ với hàng chục công đoạn ít người nhìn thấy.

Đó là việc tổ chức đoàn xe vận tải, kiểm tra lốp, bố trí đối trọng, lắp ráp cần cẩu, gia cố nền đất, thử tải, điều chỉnh hệ thống cáp và phối hợp giữa nhiều nhóm vận hành.

Thực tế, việc hoàn thành cây cầu trong 24 giờ không đến từ việc cắt giảm quy trình mà ngược lại, mọi bước đều được chuẩn hóa và thực hiện đúng trình tự nhằm loại bỏ thời gian chờ giữa các công đoạn.

Hai cần cẩu 650 tấn, chín dầm cầu nặng 125 tấn, đoàn xe vượt hơn 100 km trong đêm và hàng nghìn tấn thiết bị chỉ là phần dễ nhìn thấy của chiến dịch. Điều tạo nên thành công của công trình nằm ở năng lực tổ chức logistics, khả năng phối hợp giữa thiết bị và con người cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thao tác đầu tiên được thực hiện.

Theo CPG﻿