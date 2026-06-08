Phát hiện 2 tàu Trung Quốc dài bằng 3 sân bóng đá vừa hạ thuỷ, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ lớn

Trung Quốc vừa bàn giao 2 siêu tàu chở dầu 306.000 tấn trong cùng một ngày và phá kỷ lục thế giới.

Ngành đóng tàu Trung Quốc vừa ghi thêm một dấu mốc đáng chú ý khi nhà máy đóng tàu Hengli Shipbuilding tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đồng thời bàn giao hai siêu tàu chở dầu cỡ rất lớn (VLCC) mang tên Evros và Acheloos. Sự kiện không chỉ đánh dấu một kỷ lục mới trong ngành đóng tàu thế giới mà còn cho thấy tham vọng của Trung Quốc trong lĩnh vực vận tải biển xanh và đóng tàu công nghệ cao.

Theo thông tin từ Hengli Shipbuilding, hai tàu được đóng cho Dynacom Tankers Management Ltd. và đã được hoàn thiện, bàn giao sớm hơn ba tháng so với thời hạn trong hợp đồng.

Ông Wang Lei, Phó Tổng giám đốc Hengli Shipbuilding, cho biết việc đặt tên và bàn giao đồng thời hai tàu chở dầu VLCC trong cùng một ngày đã lập kỷ lục thế giới mới đối với ngành đóng tàu. Đây được xem là minh chứng cho năng lực sản xuất quy mô lớn cũng như khả năng quản lý các dự án đóng tàu phức tạp của doanh nghiệp Trung Quốc.

Evros và Acheloos đều thuộc nhóm tàu chở dầu thô cỡ rất lớn, với trọng tải lên tới 306.000 tấn mỗi chiếc. Các con tàu có chiều dài 332,8 mét, rộng 60 mét, mớn nước 30 mét và tốc độ khai thác khoảng 14,5 hải lý/giờ.

Với kích thước tương đương hơn ba sân bóng đá đặt nối tiếp nhau, đây là những phương tiện vận tải quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, đảm nhiệm việc vận chuyển khối lượng lớn dầu thô trên các tuyến hàng hải quốc tế.

Theo Hengli Shipbuilding, thế hệ tàu mới được thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả khai thác với khả năng chuyên chở nhiều hàng hóa hơn trong khi vẫn giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Đây là xu hướng được ngành vận tải biển toàn cầu theo đuổi trong bối cảnh chi phí vận hành tăng cao và các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe.

Một trong những điểm nhấn của dự án là việc tích hợp hàng loạt công nghệ tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Hai tàu được trang bị các hệ thống khử lưu huỳnh và khử nitơ tiên tiến nhằm giảm lượng khí thải gây ô nhiễm ra môi trường.

Bên cạnh đó, nhiều giải pháp tối ưu hóa hiệu suất vận hành cũng được áp dụng nhằm giảm mức tiêu hao nhiên liệu trong suốt vòng đời khai thác của tàu. Theo nhà sản xuất, các công nghệ này giúp Evros và Acheloos trở thành những tàu chở dầu thân thiện với môi trường hơn so với nhiều thế hệ tàu trước đây.

Giới chuyên môn nhận định việc nâng cao hiệu quả năng lượng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các siêu tàu chở dầu. Chỉ cần cải thiện một tỷ lệ nhỏ về mức tiêu hao nhiên liệu cũng có thể mang lại lợi ích kinh tế đáng kể khi tàu hoạt động liên tục trên các tuyến hàng hải xuyên lục địa trong nhiều năm.

Ngoài yếu tố công nghệ, việc hoàn thành và bàn giao trước thời hạn ba tháng cũng được xem là thành tích nổi bật của Hengli Shipbuilding. Trong bối cảnh ngành vận tải biển toàn cầu thường xuyên đối mặt với tình trạng chậm tiến độ đóng mới tàu, việc giao cùng lúc hai tàu VLCC khổng lồ trước hạn cho thấy năng lực tổ chức sản xuất và quản lý dự án của doanh nghiệp.

Sự kiện diễn ra tại đảo Trường Hưng, trung tâm công nghiệp đóng tàu quan trọng của Đại Liên. Đây cũng là một trong những khu vực đang góp phần củng cố vị thế của Trung Quốc trên thị trường đóng tàu quốc tế, nơi các doanh nghiệp cạnh tranh không chỉ về giá thành mà còn về công nghệ, chất lượng và tốc độ bàn giao sản phẩm.

Với việc đồng thời bàn giao hai siêu tàu chở dầu 306.000 tấn được tích hợp nhiều công nghệ tiết kiệm năng lượng, Trung Quốc không chỉ lập kỷ lục mới về năng lực sản xuất mà còn tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm đóng tàu lớn nhất thế giới trong giai đoạn chuyển đổi sang vận tải biển xanh.

Khánh Vy