Hành khách mang theo số rắn này khẳng định chúng là thú cưng của mình.

Một nhân viên của Cơ quan An ninh Vận tải Hoa Kỳ (TSA) tại Sân bay Quốc tế Ontario (miền Nam California) ban đầu cứ ngỡ mình đang cầm một túi dây thừng trong lúc kiểm tra hành lý định kỳ, nhưng thứ đó bất ngờ động đậy. Hóa ra, những "cuộn dây" này chính là hai con rắn sống được cất giấu bên trong vỏ gối và đặt trong vali xách tay của một hành khách.

Sự cố buộc lực lượng an ninh sân bay phải tạm dừng quy trình soi chiếu để xử lý hai sinh vật "không mời mà đến" này. Chia sẻ với đài CBS News, nam nhân viên TSA cho biết anh đã tự nhủ phải báo cáo sự việc lên cấp trên ngay lập tức khi cảm nhận được sự chuyển động bên trong túi.

2 con rắn trong hành lý

Về phía mình, nam hành khách mang theo số rắn này khẳng định chúng là thú cưng của anh và anh từng mang chúng lên máy bay trước đây. Cuối cùng, người này đã bàn giao hai con rắn lại cho một người thân không đi cùng chuyến bay. Hiện vẫn chưa rõ hai cá thể rắn này thuộc loài nào.

Trên trang Facebook chính thức, đại diện TSA đã đăng tải thông báo hài hước nhưng cứng rắn nhắc nhở hành khách về quy định hàng không. Cơ quan này nhấn mạnh sẽ không có chuyện rắn được phép lên máy bay nếu được đóng gói sơ sài như vậy, đồng thời khuyên hành khách nếu có ý định mang rắn đi cùng thì nên tìm hiểu kỹ quy định của hãng bay để tránh rắc rối. Theo TSA, các hãng hàng không đều cấm mang rắn trong hành lý xách tay, và chỉ một số ít hãng cho phép vận chuyển chúng dưới dạng hành lý ký gửi với điều kiện phải được đóng gói đúng quy chuẩn.

Nguồn: Fox2