Một vụ trộm táo tợn và hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Một người đàn ông đã đục thủng tường để lẻn vào cửa hàng kim hoàn, lấy đi hơn 1.7kg vàng với tổng trị giá khoảng 1,7 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 6 tỷ đồng. Điều khiến dư luận bất ngờ chính là nơi cất giấu số tài sản khổng lồ này sau khi thực hiện trót lọt vụ án.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, vào đêm ngày 12/12, kẻ gian đã phá khóa đột nhập vào cửa hàng điện thoại nằm ngay sát vách cửa hàng vàng. Từ bên trong cửa hàng điện thoại, hắn miệt mài đục xuyên qua bức tường ngăn cách để tạo lối đi lẻn vào bên trong tiệm trang sức nhằm thực hiện hành vi trộm cắp.

Kẻ trộm đục tường nhà bên cạnh để ăn cắp vàng

Qua kiểm kê chi tiết, phía cửa hàng xác nhận số lượng vàng bị mất là 1.783 gram. Cảnh sát ngay lập tức vào cuộc điều tra và trích xuất các camera an ninh trong khu vực. Họ phát hiện một chiếc xe ô tô màu trắng có hành tung rất đáng ngờ, thường xuyên xuất hiện quanh hiện trường vào thời điểm trước và sau khi vụ án xảy ra. Đặc biệt, người lái xe luôn có hành động dùng tấm chắn nắng che kín mặt mỗi khi di chuyển qua các chốt camera.

Dựa trên những dấu vết này, cảnh sát đã xác định được nghi phạm là một người đàn ông họ Ngụy, người vốn đã có nhiều tiền án tiền sự trước đó. Đến tối ngày 16, Ngụy đã bị bắt giữ tại huyện Thông Sơn. Tại cơ quan điều tra, hắn thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và cho biết động cơ gây án là do nợ nần bài bạc chồng chất không có khả năng chi trả.

Số vàng thu giữ được

Về số vàng trộm được, Ngụy khai đã bán đi khoảng 400 gram để lấy tiền trả nợ gấp. Số vàng còn lại hơn 1.300 gram được hắn bí mật mang về quê và chôn giấu kỹ phía sau bia mộ tổ tiên của gia đình mình vì nghĩ rằng đó là nơi an toàn nhất, không ai ngờ tới. Cảnh sát sau đó đã thu hồi toàn bộ số vàng bị chôn dưới đất cũng như phần lớn số tiền mà hắn có được từ việc tiêu thụ tang vật trước đó.

Nguồn: ETtoday