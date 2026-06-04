Phát hiện 100 xe Trung Quốc không người lái, di chuyển liền mạch, hoạt động bất kể ngày đêm, âm thầm thực hiện nhiệm vụ quan trọng

Trung Quốc đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để biến dự án xây dựng đập thủy điện trên cao nguyên Tây Tạng thành một máy in 3D lớn nhất thế giới.

Theo các nhà khoa học tham gia dự án, nhà máy thủy điện Dương Khúc (Yangqu) có chiều cao 180 mét sẽ được xây dựng theo từng lớp. Toàn bộ quá trình đắp vật liệu này sử dụng hệ thống hơn 100 máy xúc, xe tải, xe ủi, xe đổ bê tông và xe lu hoàn toàn không người lái và được điều khiển bởi AI. Đây chính là quy trình sản xuất tương tự như công nghệ in 3D.

Khi hoàn thành, đập thủy điện Dương Khúc sẽ cung cấp gần 5 tỷ kilowatt giờ điện mỗi năm từ thượng nguồn sông Hoàng Hà đến Hà Nam. Đây là tỉnh có quy mô dân số lên tới 100 triệu người. Nguồn điện này sẽ được truyền tải qua đường dây cao thế dài 1.500 km được xây dựng chuyên biệt cho năng lượng xanh.

Công trình bắt đầu thi công từ cuối năm 2021 tại châu tự trị Tây Tạng Hải Nam thuộc tỉnh Thanh Hải. Quy trình vận hành được thực hiện bằng cách chia mô hình máy tính của con đập thành các lớp mỏng, sau đó hệ thống AI trung tâm sẽ phân công một đội ngũ robot đắp từng lớp một.

Máy xúc tự động sẽ nhận diện và xúc vật liệu từ bãi chứa lên đội xe tải tự hành. Theo lộ trình tối ưu do AI tính toán, xe tải sẽ vận chuyển vật liệu đến chính xác địa điểm và thời gian quy định. Tiếp đó, máy ủi và máy rải bê tông sẽ định vị vật liệu để tạo thành một lớp cấu trúc đập.

Xe lu tự động chịu trách nhiệm nén chặt lớp vật liệu này. Chúng được trang bị các cảm biến để AI giám sát chất lượng xây dựng thông qua phân tích độ rung của mặt đất và các dữ liệu liên quan.

Các nhà nghiên cứu cho biết máy móc có thể làm việc tốt hơn con người nhờ bước đột phá của công nghệ AI. Robot có thể nhận diện hầu hết các vật thể trên công trường, xử lý các tình huống bất trắc và thực hiện linh hoạt nhiều nhiệm vụ mà không mắc các lỗi sai như con người.

Điểm vượt trội nhất của máy móc là khả năng làm việc liên tục 24 giờ trong môi trường khắc nghiệt mà không bị đau đầu do thiếu oxy. Dù vậy, không phải tất cả các công đoạn đều do máy móc đảm nhận. Việc khai thác đá từ các ngọn núi gần đó vẫn phải thực hiện thủ công do tính chất phức tạp của công việc.

Theo các chuyên gia, công nghệ này còn có thể áp dụng cho các dự án hạ tầng khác như xây dựng đường cao tốc và sân bay. Một nhà khoa học kỹ thuật dân dụng tại Nam Kinh lưu ý rằng dù in 3D chưa thể in các cấu trúc gồm nhiều vật liệu kết hợp như bê tông cốt thép, nhưng một đội robot xây dựng sẽ là giải pháp hiệu quả cho tình trạng suy giảm lực lượng lao động tại Trung Quốc hiện nay.

Đập thủy điện Dương Khúc đã hoàn thành một phần và đi vào hoạt động. Tổ máy đầu tiên của nhà máy đã kết nối với lưới điện quốc gia vào cuối năm 2024. Việc xây dựng các thành phần cốt lõi còn lại sẽ được tiếp tục tiến hành để đưa nhà máy vào hoạt động hết công suất.

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