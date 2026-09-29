Phát hiện 100 xe tải không người lái nối đuôi nhau chở 7,26 triệu mét khối đất, giảm 300 lao động, hiệu suất tăng 25%, 100% tự tránh chướng ngại vật

Không còn tài xế ngồi sau vô lăng, 100 xe tải tại một trong những mỏ than lộ thiên lớn của Trung Quốc đang tự thực hiện nhiệm vụ vận chuyển đất đá.

Tại mỏ than lộ thiên Heidaigou ở Ordos, Nội Mông, cảnh những chiếc xe không người lái nối đuôi nhau chạy đã không còn xa lạ. Theo thông tin chính quyền thành phố Ordos công bố ngày 7/7/2026, thời điểm phóng viên tới Heidaigou, 100 xe tải không người lái đang thực hiện công việc vận chuyển đất đá. Đội xe hoạt động dựa trên hệ thống phối hợp giữa phương tiện, đường vận chuyển và nền tảng đám mây, kết hợp hệ thống điều phối tập trung thông minh.

Nhờ đó, các xe có thể hoạt động liên tục cả ngày, với mục tiêu tránh để con người làm việc tại các vị trí có mức độ rủi ro cao.

Không có người trên xe, tự nhận biết chướng ngại vật

Để một đội xe quy mô lớn có thể tự di chuyển trong môi trường mỏ than, mỗi phương tiện được trang bị nhiều lớp cảm biến.

Xe sử dụng lidar, radar sóng milimet và camera công nghiệp để nhận biết môi trường xung quanh. Hệ thống định vị Beidou kết hợp định vị quán tính giúp xe xác định vị trí và di chuyển với độ chính xác cao. Trong khi đó, nền tảng điều phối trên đám mây phối hợp các xe với những thiết bị khác tại mỏ.

Sau gần 2 tháng hiệu chỉnh, hệ thống có thể tự động dừng an toàn khi xảy ra sự cố nghiêm trọng. Thành phố Ordos cho biết tỷ lệ xử lý tránh chướng ngại vật thành công trong các tình huống thử nghiệm đạt 100%.

Đáng chú ý hơn là thay đổi về năng suất. Hiệu suất một chu kỳ vận chuyển của toàn đội tăng 25%, thời gian làm việc hữu ích của phương tiện tăng hơn 30%. Bình quân mỗi ngày, hệ thống giúp giảm 300 lao động phải có mặt trực tiếp tại hiện trường.

Việc đưa xe tải không người lái vào mỏ không phải thử nghiệm mới tại Heidaigou. Cục Giám sát An toàn Mỏ Quốc gia Trung Quốc từng cho biết mỏ này đã triển khai xe tự hành tải trọng 300 tấn theo nhiều nhóm. Tới năm 2025, Heidaigou và mỏ Haerwusu lân cận đã hoàn thành cải tạo tổng cộng 103 xe tải không người lái và 260 thiết bị phối hợp.

Riêng trong giai đoạn được thống kê năm đó, đội xe đã thực hiện 71.000 lượt vận chuyển, đi hơn 390.000 km và vận chuyển 7,26 triệu m³ đất đá.

Một trong những mỏ than lộ thiên lớn của Trung Quốc

Quy mô của Heidaigou khiến việc triển khai đội xe không người lái càng đáng chú ý. Mỏ nằm tại Jungar Banner, Ordos, thuộc khu vực mỏ than Jungar và do Zhunneng Group thuộc China Energy vận hành.

Theo SASAC, đây là mỏ than lộ thiên siêu lớn do Trung Quốc tự thiết kế và xây dựng, với công suất được phê duyệt 34 triệu tấn than mỗi năm. Heidaigou cũng nằm trong nhóm mỏ thông minh cấp quốc gia đầu tiên của Trung Quốc.

Tầm quan trọng của khu vực khai thác vẫn tiếp tục tăng. Năm 2025, chính quyền Ordos cho biết 798 ha đất đã được phê duyệt cho giai đoạn khai thác tiếp theo của riêng Heidaigou. Cùng với mỏ Haerwusu, hai mỏ có tổng công suất 69 triệu tấn/năm, chiếm hơn 40% công suất của toàn khu mỏ Jungar.

Quá trình tự động hóa tại đây cũng làm thay đổi công việc của những tài xế lâu năm. Một nguồn thuộc Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc tháng 6/2026 ghi nhận một tài xế đã lái xe khai mỏ 20 năm được đào tạo lại để trở thành nhân viên điều khiển tập trung. Thay vì ngồi trên xe, người này làm việc cách khu khai thác vài km, theo dõi và can thiệp từ xa khi cần thiết.

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