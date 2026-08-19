Phát hiện 10 thỏi vàng nặng 280g dưới lớp cỏ một hồ chứa nước, chưa xác định được chủ nhân

Tổng trọng lượng số vàng khoảng 280 gram, với giá trị ước tính tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng.

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Một người làm vườn tại thành phố Bannewitz, Đức, tình cờ phát hiện 10 thỏi vàng được chôn dưới lớp cỏ khi đang thực hiện công việc bảo dưỡng tại một hồ chứa nước. Sau 6 tháng, không ai có thể chứng minh quyền sở hữu số vàng, và chính quyền địa phương dự kiến phân bổ chúng cho các câu lạc bộ phục vụ trẻ em và thanh thiếu niên.

Phát hiện xảy ra khi người làm vườn - vốn là nhân viên của thành phố Bannewitz, đang cắt cỏ tại khu vực xung quanh một hồ chứa nước. Trong quá trình làm việc, máy cắt cỏ va phải một vật cứng nằm dưới mặt đất. Kiểm tra khu vực, ông phát hiện 10 thỏi vàng được chôn ngay bên dưới lớp cỏ.

Tổng trọng lượng số vàng khoảng 280 gram, với giá trị ước tính 40.000 euro.

Sau khi phát hiện, người làm vườn đã báo cáo sự việc với chính quyền thành phố. Cảnh sát sau đó được thông báo để ghi nhận và điều tra nguồn gốc của số vàng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác định được ai đã chôn chúng tại khu vực hồ chứa nước hoặc thời điểm số vàng được đưa xuống lòng đất.

Theo quy định pháp luật Đức được áp dụng trong trường hợp này, chủ sở hữu tài sản thất lạc có thời hạn 6 tháng để xuất hiện và chứng minh quyền sở hữu. Trong khoảng thời gian này, hơn 10 người đã liên hệ với chính quyền Bannewitz và tuyên bố số vàng thuộc về mình.

Tuy nhiên, không ai đưa ra được bằng chứng đủ thuyết phục để xác lập quyền sở hữu, chẳng hạn giấy tờ mua bán, chứng từ nguồn gốc hoặc thông tin có thể đối chiếu với các thỏi vàng.

Thời hạn 6 tháng kết thúc vào ngày 17/4/2026. Sau thời điểm này, số vàng được chuyển sang quyền quản lý của thành phố theo quy định áp dụng đối với tài sản thất lạc không có người nhận hợp lệ.

Thị trưởng Bannewitz Heiko Wersig sau đó quyết định không đưa số vàng vào ngân sách chung mà phân bổ cho các tổ chức, câu lạc bộ địa phương. Theo kế hoạch, 10 trong tổng số 52 câu lạc bộ và hiệp hội tại Bannewitz sẽ được lựa chọn, ưu tiên những tổ chức hoạt động vì trẻ em và thanh thiếu niên.

Mỗi tổ chức được chọn dự kiến nhận một thỏi vàng. Các câu lạc bộ có thể tự bán thỏi vàng để chuyển đổi thành nguồn kinh phí phục vụ hoạt động, thay vì để chính quyền thành phố thực hiện việc bán.

Theo ông Wersig, số lượng vàng có hạn khiến thành phố buộc phải lựa chọn trong số các tổ chức địa phương. Hội đồng thành phố dự kiến quyết định danh sách các đơn vị được nhận vàng vào ngày 28/4. Vì lý do an ninh, chính quyền cũng không muốn lưu giữ số vàng tại tòa thị chính trong thời gian dài trước khi hoàn tất việc phân bổ.

Điều đáng chú ý là người trực tiếp tìm thấy số vàng không được giữ lại bất kỳ thỏi nào. Việc phát hiện xảy ra trong lúc ông thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng với tư cách nhân viên thành phố, do đó số vàng được xử lý theo các quy định áp dụng đối với tài sản được tìm thấy trong hoàn cảnh này.

Nguồn gốc của 280 gram vàng vẫn là một bí ẩn. Bannewitz là một thị trấn khoảng 11.000 người ở ngoại ô Dresden, thuộc bang Sachsen, khu vực từng nằm trong Đông Đức trước năm 1990. Việc số vàng được chôn tại một khu vực công cộng đã dẫn đến nhiều giả thuyết về nguồn gốc của chúng, từ tài sản được cất giấu không chính thức cho đến một khoản tiền được chôn từ nhiều năm trước.

Cảnh sát vẫn tiếp tục xem xét một số manh mối còn lại, nhưng chưa có thông tin cho thấy chủ sở hữu thực sự của số vàng đã được xác định.

Nếu không có diễn biến mới, 10 thỏi vàng được tìm thấy dưới bãi cỏ sẽ trở thành nguồn kinh phí cho các hoạt động dành cho trẻ em và thanh thiếu niên tại Bannewitz, khép lại hành trình pháp lý kéo dài 6 tháng của một kho báu được phát hiện hoàn toàn tình cờ.