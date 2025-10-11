Chưa bao giờ "Số 1 Peak Road" lại trở nên âm u như lúc này. Ngôi biệt thự hào nhoáng này đã trở thành hiện trường của một bi kịch đau lòng khi một phụ nữ người Philippines, 31 tuổi, được phát hiện đã qua đời do tự tử vào sáng ngày 8/10, lúc 7 giờ 35 phút. Các nhân viên y tế đến nơi chỉ để xác nhận cái chết bi thảm. Sự việc này không chỉ gây chấn động cộng đồng mà còn khiến ngôi nhà nổi tiếng này - nơi được mệnh danh biệt thự đắt nhất Hong Kong được chú ý một lần nữa.

Đây là căn biệt thự nổi tiếng bậc nhất xứ Cảng Thơm

Trải qua nhiều thăng trầm, "Số 1 Peak Road" từng là địa chỉ của nhiều nhân vật danh tiếng và giới thượng lưu. Nó không chỉ là minh chứng cho sự giàu có và quyền lực mà còn là biểu tượng của văn hóa và lịch sử. Từng là tài sản của Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Hong Kong, sau đó ngôi nhà đã chuyển nhượng nhiều lần, trong đó có thời gian dài thuộc sở hữu của Kim Dung - một cây bút lừng danh trong giới truyện võ hiệp. Ông cùng vợ mình, bà Lâm Lạc Ý, đã sống tại đây trong suốt 11 năm với giá mua vào năm 1985 là 12 triệu đô la Hong Kong.

Đến năm 1996, họ bán nó với giá 196 triệu đô la Hong Kong cho một công ty thuộc sở hữu của Chủ tịch Quality International - ông Lý Đồng Lạc.

Nhà văn Kim Dung từng sinh sống tại đây

Tuy nhiên, mọi kế hoạch đều bị đảo lộn khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997 bùng nổ, khiến dự án cải tạo ngôi nhà bị đình trệ. Chủ nhân mới của "Số 1 Peak Road", ông Trương Tùng Kiều - được mệnh danh là "Lý Gia Thành của Trùng Khánh" - cũng là một nhà đầu tư bất động sản nổi tiếng, `n ngại về tình trạng sức khỏe tinh thần và áp lực mà người lao động nhập cư phải đối mặt. Cùng với đó, nó cũng đặt ra câu hỏi về tương lai của "Số 1 Peak Road" trong bối cảnh nó có nguy cơ trở thành "ngôi nhà ma" đắt giá nhất Hong Kong.

Nguồn: ETtoday