Phát hiện 1 tàu chờ dầu Nga đang trên đường vận chuyển hàng cho đối tác Trung Quốc thì bất ngờ 'quay xe' đi về phía Ấn Độ.

Đức Minh |

Đó là tàu chở dầu có tên là Aqua Titan

Cụ thể, theo dữ liệu theo dõi tàu, con tàu Aqua Titan này dự kiến sẽ đến New Mangalore vào ngày 21/3 với lô dầu Urals mà nó đã bốc dỡ từ một cảng biển Baltic hồi cuối tháng 1.

Ban đầu, con tàu này báo hiệu điểm đến là cảng Rizhao của Trung Quốc trước khi đổi hướng tại vùng biển Đông Nam Á vào giữa tháng 3, vài ngày sau khi Mỹ bật đèn xanh cho Ấn Độ tạm thời tăng cường mua hàng từ Nga.

﻿Chưa rõ trên tàu đang có bao nhiêu thùng dầu thô.

Lộ trình của tàu Aqua Titan bất ngờ thay đổi.

Vào ngày 13/3, Chính phủ Mỹ đã tuyên bố gia hạn thêm 30 ngày cho phép thực hiện các giao dịch đối với dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đang bị mắc cạn trên biển.

Các nhà nhập khẩu dầu mỏ tại châu Á như: Trung Quốc, Ấn Độ đều đang gấp rút tận dụng khoảng thời gian này nhằm thu gom dầu thô của Nga với só lượng lớn.

Từ ngày 13/3, Ấn Độ đã nhanh chóng tăng gấp đôi lượng dầu nhập khẩu từ Nga lên mức 1,8 triệu thùng mỗi ngày để tạo vùng đệm năng lượng. ﻿

Về ﻿phía Trung Quốc, các tập đoàn dầu khí quốc doanh lớn như Sinopec và PetroChina đang quay trở lại thị trường Nga. Hai đơn vị này đã bắt đầu các cuộc đàm phán với các nhà cung cấp để thực hiện những giao dịch mua dầu đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái.

Mặc dù Trung Quốc có dự trữ năng lượng lớn nhưng sự gián đoạn kéo dài tại Trung Đông vẫn gây ra nhiều áp lực cho nền kinh tế nước này. Giá nhiên liệu trong nước tại Trung Quốc đã tăng theo đà tăng của thị trường quốc tế và dự báo sẽ còn tiếp tục điều chỉnh trong thời gian tới.

Theo dự đoán của các chuyên gia, 2 quốc gia này sẽ ﻿sẽ cạnh tranh trực tiếp để sở hữu 130 triệu thùng dầu Nga đang còn tồn đọng trên biển.

Những sự thay đổi chính sách đã khiến giá dầu Urals của Nga biến động mạnh trên các sàn giao dịch. Số liệu từ Trading Economics chỉ ra rằng giá mỗi thùng dầu Urals đã chạm mức 100 đô la vào đầu tháng 3. Mức giá này tăng vọt so với con số 58,16 đô la được ghi nhận vào ngày 27/2, thời điểm một ngày trước khi Mỹ tiến hành các chiến dịch quân sự tại Iran.

Hiện nay, giá dầu Nga vẫn duy trì ở mức trên 90 đô la mỗi thùng và gần tương đương với giá dầu thô Brent tiêu chuẩn toàn cầu.

Cảnh tượng 'lột xác' nhanh khó tin tại siêu dự án 10 tỷ USD của Vingroup ở 'ốc đảo ngủ quên'

Lời khai của gã đàn ông cao lớn đánh liên tiếp vào đầu nữ shipper 44 tuổi

Khoảnh khắc Iran tung mưa đạn chùm trả đũa vụ hạ sát quan chức an ninh quốc gia

Bất ngờ 'thủ phạm' khiến 4 chuyến bay phải chuyển hướng, Cục hàng không ra cảnh báo

'Cảnh tượng khó tin' ở Hà Nội trong tương lai: 9 trục giao thông siêu rộng, có 2 đại lộ lớn bậc nhất Việt Nam

Xe máy điện giá ngang Honda Air Blade: Chạy 80km/h, đi gần 100km/sạc nhưng có điểm trừ lớn

Thót tim khoảnh khắc xe ben tông ô tô chở học sinh, đẩy xa 30 m

Hàng loạt xe máy đang đi ngã ra đường: CSGT truy ra hung thủ, mức xử phạt thế nào?

