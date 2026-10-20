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Phát hiện 1 nhân viên văn phòng trúng số 51,7 tỷ đồng nhưng chỉ lấy 24,6 tỷ đồng

Ngọc Linh
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Mua xổ số vì chán đời, vài phút sau đổi đời luôn!

Sau khi trải qua một buổi sáng “căng não” với đủ thứ công việc và lời phàn nàn từ cấp trên, một nữ nhân viên văn phòng ở Mỹ quyết định mua một tấm vé số trong giờ nghỉ trưa. Và điều không ngờ là chỉ vài phút sau, cô phát hiện mình trúng giải thưởng cao nhất trị giá 2 triệu USD (khoảng 51,7 tỷ đồng).

Theo thông tin được truyền thông đăng tải, người phụ nữ đến từ thành phố Portsmouth, bang Virginia, Mỹ. Tờ vé số cô mua thuộc trò chơi Platinum 7s của Virginia Lottery, được bán tại cửa hàng Love Food Mart ở thành phố Norfolk (Mỹ). Tấm vé có giá 20 USD (khoảng 517.000 đồng). Sau khi cào vé ngay tại cửa hàng, cô bất ngờ nhận ra mình đã trúng giải thưởng cao nhất của trò chơi, trị giá 2 triệu USD (khoảng 51,7 tỷ đồng).

Dù vừa có được khoản tiền có thể thay đổi đáng kể cuộc sống, cô vẫn quay lại nơi làm việc sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc. Người phụ nữ chia sẻ với đại diện Virginia Lottery rằng: “Tôi phải quay lại làm việc và hành xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra!”.

Cô quyết định giữ kín tin vui với những người xung quanh, tiếp tục ngày làm việc như thường lệ thay vì để lộ sự phấn khích.

Nhân viên văn phòng trúng số 51,7 tỷ nhưng chỉ lấy 24,6 tỷ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Virginia Lottery, người chiến thắng có hai phương án nhận thưởng. Cô có thể nhận toàn bộ 2 triệu USD (khoảng 51,7 tỷ đồng) theo hình thức trả dần trong 30 năm hoặc chọn nhận tiền mặt một lần với số tiền 952.000 USD (khoảng 24,6 tỷ đồng) trước thuế.

Cuối cùng, người phụ nữ chọn phương án thứ hai.

Trước đây, bang Virginia chỉ cho phép những người trúng số có giải thưởng trên 10 triệu USD (khoảng 258,5 tỷ đồng) được giữ kín thông tin cá nhân. Tuy nhiên, một đạo luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2026 đã mở rộng quyền này cho tất cả người trúng thưởng Virginia Lottery, trừ trường hợp họ đồng ý bằng văn bản cho phép công bố thông tin.

Theo đó, người phụ nữ có thể nhận giải mà không phải công khai tên tuổi, quê quán. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với người muốn giữ cuộc sống riêng tư sau một sự kiện có thể thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trò chơi Platinum 7s được Virginia Lottery ra mắt vào ngày 1/9/2026. Tại thời điểm công bố thông tin về người phụ nữ trúng thưởng, trò chơi vẫn còn hai giải thưởng cao nhất trị giá 2 triệu USD (khoảng 51,7 tỷ đồng) chưa có người nhận.

Từ một lần mua vé số trong giờ nghỉ trưa, người phụ nữ bất ngờ trở thành chủ nhân của giải thưởng hàng triệu USD. Tuy nhiên, phản ứng đầu tiên của cô không phải là lập tức thay đổi lịch trình hay rời bỏ công việc, mà đơn giản là quay lại hoàn thành ngày làm việc như mọi khi.

(Nguồn: The People)

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nhân viên văn phòng

Virginia

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