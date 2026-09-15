Phát hiện 1 nhân viên văn phòng chi 38,6 triệu/tháng thuê khách sạn ở thay vì thuê nhà

Lương bao nhiêu mà chi từng đó tiền thuê khách sạn ở dài ngày?

Tiểu Chu - Một nữ nhân viên văn phòng tại Thượng Hải (Trung Quốc) là một trong số ít những người có lựa chọn khá kỳ lạ về chỗ ở. Thay vì thuê căn hộ dài hạn, cô lại lựa chọn ở khách sạn dài ngày với chi phí 10.000 NDT/tháng (khoảng 38,6 triệu đồng). Đáng nói, thu nhập hàng tháng của Tiểu Chi chỉ dao động quanh mức 20.000 NDT/tháng (77,2 triệu đồng). Như vậy, chi phí cho chỗ ở đã chiếm 1 nửa thu nhập.

Trước đây khi còn thuê nhà để ở, Tiểu Chu phải mất khoảng 2 giờ mỗi ngày cho việc đi lại giữa nhà và công ty. Công việc tại một doanh nghiệp nước ngoài cũng khiến lịch trình của cô thường xuyên kín mít, đến mức nữ nhân viên này không muốn tiếp tục dành thêm thời gian cho những việc như dọn dẹp, giặt giũ hay xử lý các vấn đề lặt vặt trong nhà. Vì vậy, cô quyết định chuyển vào một khách sạn tầm trung chỉ cách nơi làm việc một ga tàu điện ngầm.

Dù ở khách sạn tốn kém hơn thuê nhà, Tiểu Chu vẫn chấp nhận mức đó, bởi vì đổi lại, thời gian di chuyển được rút ngắn đáng kể, cô cũng không phải tự dọn phòng, thay ga giường hay mua các vật dụng sinh hoạt. Điều hòa cũng có thể thoải mái bật cả ngày mà không phải lo lắng về hóa đơn điện cuối tháng.

Ảnh minh họa

Trường hợp của Tiểu Chu không còn quá cá biệt tại các thành phố lớn của Trung Quốc. Một bộ phận người trẻ đang chuyển từ tư duy "thuê một căn nhà để ở" sang "thuê một không gian sống đã được vận hành sẵn". Với họ, khách sạn không còn chỉ là nơi nghỉ tạm trong những chuyến công tác hay du lịch mà trở thành một dạng chỗ ở dài hạn.

Ngày càng nhiều người chuyển sang thuê khách sạn thay vì thuê nhà

Trên Douyin, chủ đề "ở khách sạn dài ngày" đã đạt tổng cộng khoảng 820 triệu lượt xem, trong khi các chủ đề liên quan như "thuê khách sạn dài hạn" và "thuê khách sạn theo tháng" cũng thu hút lượng quan tâm lớn. Trên Xiaohongshu, chủ đề "ở khách sạn dài ngày" và "sống dài hạn tại khách sạn" đạt khoảng 90 triệu lượt xem. Những con số này cho thấy đây đang dần trở thành một lựa chọn được nhiều người trẻ cân nhắc.

Dữ liệu ngành khách sạn cũng phản ánh xu hướng tương tự. Trong nửa đầu năm 2026, lượng khách thuê phòng trên 1 tháng liên tục đã tăng 27,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm khách từ 18-35 tuổi, bao gồm nhân viên văn phòng, sinh viên mới tốt nghiệp và người được doanh nghiệp cử đi công tác dài ngày, chiếm tới 83%.

Điểm hấp dẫn lớn nhất của hình thức này nằm ở việc người thuê gần như không phải tự vận hành cuộc sống của mình. Một căn hộ thông thường cần giường, tủ, bàn ghế, điều hòa, tivi, thiết bị vệ sinh,... kèm theo đó là nhiều hóa đơn khác. Trong khi đó, khách sạn đã chuẩn bị sẵn toàn bộ. Người thuê chỉ cần mang theo đồ cá nhân là có thể chuyển vào ở.

Ảnh minh họa

Với những người thường xuyên thay đổi công việc, địa điểm làm việc hoặc phải đi công tác, lợi ích này càng rõ ràng. Họ không phải mua đồ nội thất, không phải tháo dỡ và vận chuyển khi chuyển nhà, cũng giảm được nguy cơ phải bán lại đồ đạc với giá thấp sau một thời gian ngắn sử dụng.

Các dịch vụ đi kèm cũng giúp khách sạn trở nên hấp dẫn với nhóm người có thu nhập ổn định nhưng thiếu thời gian. Dịch vụ dọn phòng, thay ga giường, bổ sung đồ dùng cá nhân, giặt là, phòng gym hay bữa sáng có thể giúp người thuê cắt giảm hàng loạt việc nhà. Sau một ngày làm việc kéo dài, họ không phải trở về một căn phòng đầy quần áo chưa giặt hay sàn nhà cần lau dọn.

Một lợi thế khác là sự linh hoạt. Thay vì ký hợp đồng thuê nhà dài hạn, đặt cọc và thanh toán theo những điều khoản cố định, người thuê khách sạn có thể dễ dàng thay đổi nơi ở khi công việc thay đổi. Mô hình "xách vali vào ở, xách vali đi" đặc biệt phù hợp với những người trẻ chưa muốn bị ràng buộc bởi một địa điểm cố định.

Tuy nhiên, sự tiện lợi này không đồng nghĩa khách sạn luôn là lựa chọn tiết kiệm hơn. Theo dữ liệu của Centaline Property, giá thuê nhà trung bình tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tháng 4 khoảng 81,04 NDT/m2/tháng, Thượng Hải khoảng 81,76 NDT và Thâm Quyến khoảng 78,14 NDT. Tại các khu vực trung tâm của những thành phố lớn, một căn hộ 1 phòng ngủ phổ biến có giá khoảng 5.000-8.000 NDT/tháng (19,3-30,9 triệu đồng). Ngay cả khi cộng tiền điện, nước, mạng và phí quản lý, tổng chi phí vẫn thường thấp hơn một phòng khách sạn dài hạn có giá lên tới hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Chính Tiểu Chu cũng thừa nhận điểm bất tiện lớn nhất của việc sống trong khách sạn là không thuận tiện để nấu ăn. Các ngày trong tuần cô có thể ăn tại căng tin công ty, nhưng cuối tuần chủ yếu phải gọi đồ ăn bên ngoài. Khi muốn tự nấu, cô chỉ có thể sử dụng một chiếc nồi điện công suất nhỏ để chế biến những món đơn giản.

Từ góc độ người thuê, khách sạn dài hạn không phải phương án thay thế hoàn toàn cho việc thuê nhà. Nhưng với một bộ phận người trẻ thành thị, đây đang trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc: Thay vì chi tiền thuê nhà rồi phải lo đủ thứ, họ trả tiền cho dịch vụ, sự linh hoạt và thời gian được giải phóng khỏi những việc không muốn làm.

(Nguồn: jiemian.com)