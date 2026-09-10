Cũng là thất nghiệp, nhưng có tiền thì câu chuyện khác hẳn.

Một người đàn ông Nhật Bản ở độ tuổi 40 đã chủ động nghỉ việc sau khi tích lũy được khối tài sản hơn 117 triệu yên (khoảng 20 tỷ đồng). Dù không còn đi làm, anh vẫn duy trì mức chi tiêu lên tới 4 triệu yên/năm (khoảng 680 triệu đồng), tương đương 333.000 yên/tháng (khoảng 56 triệu đồng). Nguồn tiền phục vụ cuộc sống này đều đến từ lãi đầu tư và các khoản thu nhập thụ động.

Theo chia sẻ từ chính chủ, tính đến ngày 31/8/2026, tài sản của người đàn ông này đã tăng 4,41 triệu yên (khoảng 750 triệu đồng) so với cuối tháng 7 và cao hơn 4,24 triệu yên (khoảng 720 triệu đồng) so với đầu năm. Đây cũng là mức tài sản cao nhất mà anh từng có.

Đà tăng tài sản trong tháng 8 chủ yếu đến từ vàng và tiền điện tử. Đây là hai nhóm tài sản từng gây sức ép lên tổng tài sản của anh trong phần lớn thời gian đầu năm vì thị trường nhiều biến động. Tuy nhiên may mắn là đến nửa cuối năm, thị trường bắt đầu có những diễn biến tích cực trở lại, đặc biệt là trong tháng 8.

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Không chỉ tài sản tăng, các khoản thu nhập thụ động trong tháng cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Riêng tháng 8, người đàn ông nhận được 270.000 yên (khoảng 46 triệu đồng) tiền thu nhập từ tài sản, trong đó 170.000 yên (khoảng 29 triệu đồng) đến từ trái phiếu và tiền gửi, còn 100.000 yên (khoảng 17 triệu đồng) đến từ cổ phiếu và quỹ đầu tư.

Tính từ tháng 1 đến hết tháng 8/2026, tổng thu nhập từ các khoản đầu tư đạt 1,37 triệu yên (khoảng 233 triệu đồng), trung bình khoảng 170.000 yên/tháng (khoảng 29 triệu đồng). Khoản thu nhập này trở thành một trong những nguồn tiền quan trọng giúp anh duy trì cuộc sống sau khi nghỉ việc.

Nguyên tắc chi tiêu 3%, gồm 3 khoản chính

Về chi tiêu, anh đặt nguyên tắc chi tiêu tương đương khoảng 3% tổng tài sản mỗi năm. Tuy nhiên, riêng năm 2026, tỷ lệ này cao hơn 3% do các khoản thuế và phí bảo hiểm xã hội phát sinh tương đối lớn. Ngân sách chi tiêu được anh chia thành 3 nhóm chính:

- Chi phí sinh hoạt cơ bản: 1,5 triệu yên/năm (khoảng 255 triệu đồng), tương đương 125.000 yên/tháng (khoảng 21 triệu đồng). Theo kế hoạch, nguồn tiền này sẽ được lấy từ phần cổ tức đầu tư.

- Chi phí cho sở thích và giải trí: 1,5 triệu yên/năm (khoảng 255 triệu đồng) tương đương 125.000 yên/tháng (khoảng 21 triệu đồng). Đây là khoản chi có thể cắt giảm nếu tình hình tài chính thay đổi hoặc cần tiết kiệm hơn.

- Các khoản BHXH: 1 triệu yên/năm (khoảng 170 triệu đồng), tương đương 83.333 yên/tháng (khoảng 14,1 triệu đồng).

Chiến lược đầu tư gói gọn trong 2 từ: Bình tĩnh!

Người đàn ông cho biết để có thể sống bằng tiền lãi đầu tư và các khoản thu thụ động, điều quan trọng nhất là xây dựng chiến lược đầu tư theo hướng duy trì tỷ trọng tài sản tương đối ổn định và hạn chế giao dịch bán tháo hoặc thay đổi cấu trúc danh mục đầu tư.

Cụ thể, danh mục của anh được phân bổ như sau: Cổ phiếu và tiền điện tử chiếm khoảng 50%, 20-25% dành cho trái phiếu, 20% tiền gửi tiết kiệm ngân hàng và 5-10% vào thị trường vàng. Anh chỉ thực hiện tái cân bằng danh mục tối đa mỗi năm một lần, để đưa tỷ trọng các nhóm tài sản trở về mức mục tiêu.

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Trong cuộc sống hàng ngày, người đàn ông chủ yếu sử dụng tiền mặt để trang trải chi phí thay vì phải bán các tài sản rủi ro như cổ phiếu hay tiền điện tử. Mỗi năm một lần, khi thực hiện tái cân bằng danh mục, tỷ trọng tiền mặt sẽ được đưa trở lại mức ban đầu.

Cách vận hành này đặc biệt quan trọng trong những giai đoạn thị trường lao dốc. Khi các tài sản rủi ro giảm mạnh, anh không bán chúng để lấy tiền chi tiêu. Thay vào đó, chi phí sinh hoạt tiếp tục được lấy từ phần tiền mặt đã chuẩn bị trước. Trong một số trường hợp, việc tái cân bằng danh mục còn có thể khiến anh mua thêm tài sản rủi ro khi giá giảm, thay vì bán tháo trong lúc thị trường đi xuống.

Với khối tài sản hơn 117 triệu yên (khoảng 20 tỷ đồng), chiến lược của người đàn ông không tập trung vào việc tối đa hóa lợi nhuận trong từng năm mà ưu tiên duy trì khả năng tài chính đủ lâu để phục vụ cuộc sống sau khi nghỉ việc và chưa biết bao giờ mới đi làm lại, hoặc cũng có thể anh sẽ nghỉ hưu luôn.

(Nguồn: note.com)