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Phát hiện 1 người đàn ông đạp gió rẽ sóng giữa đường phố Bangkok

Phạm Trang
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Một người đàn ông bị cảnh sát Bangkok (Thái Lan) bắt giữ và truy tố vì gây rối sau khi lái mô tô nước trên tuyến đường New Phetchaburi ngập lụt, tạo sóng hướng vào nhà dân và các công trình ven đường.

Lái mô tô nước, tạo sóng giữa đường phố Bangkok ngập lụt

Cảnh sát đồn Makkasan (Bangkok, Thái Lan) đã bắt giữ và truy tố một người đàn ông với cáo buộc gây rối sau khi người này lái mô tô nước trên đường New Phetchaburi, tuyến đường đang ngập lụt tại thủ đô Bangkok. Cảnh sát dự kiến đưa người này ra tòa vào ngày 28/9/2026.

Một đoạn video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông điều khiển mô tô nước, tăng tốc và liên tục đánh lái gấp trên con đường ngập nước. Những cú chuyển hướng khiến nước bắn thành từng đợt về phía nhà dân và các công trình ven đường.

- Ảnh 1.

Ảnh: The Nation

Theo Tnews, tài sản của một số người dân được cho là đã bị hư hại trong sự việc. Tuy nhiên, báo cáo không nêu rõ mức độ thiệt hại cũng như danh tính những người bị ảnh hưởng.

Người lái mô tô nước cũng đăng đoạn video lên tài khoản Facebook cá nhân với chú thích “B K K D R I F T”. Hình ảnh cho thấy nước bắn tung tóe lên vỉa hè, bậc thang cầu đi bộ và những bức tường ven đường khi người này di chuyển qua khu vực ngập lụt.

Nói không biết các quy tắc ứng xử và biện pháp phòng ngừa

Trong quá trình thẩm vấn ban đầu, người đàn ông khai rằng bản thân không biết những yêu cầu về ứng xử và các biện pháp phòng ngừa liên quan đến việc lái mô tô nước trong khu vực ngập lụt.

Theo lời khai, một người bạn nước ngoài đã khuyến khích anh thực hiện màn trình diễn. Người bạn này cho rằng những màn biểu diễn tương tự ở nước ngoài từng góp phần nâng cao tinh thần của người dân trong hoàn cảnh căng thẳng.

Người lái mô tô nước cho biết anh đến tuyến đường ngập lụt cùng một người bạn Thái Lan, người đã quay lại toàn bộ chuyến đi.

- Ảnh 2.

Ảnh: The Nation

Tuy nhiên, việc phương tiện di chuyển với tốc độ cao và tạo sóng hướng vào nhà dân, công trình ven đường đã khiến sự việc thu hút sự chú ý của dư luận.

Bên cạnh việc đưa người đàn ông ra tòa vào ngày 28/9, cảnh sát cũng dự kiến đề nghị tòa án ra lệnh tịch thu chiếc mô tô nước được sử dụng trong sự việc.

Đây mới là đề nghị để tòa án xem xét, chưa phải quyết định tịch thu phương tiện đã được ban hành.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Bangkok hứng chịu tình trạng ngập lụt nghiêm trọng sau nhiều giờ mưa lớn, gây ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân tại nhiều khu vực trong thành phố.

Nguồn: The Nation

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Tags

Bangkok

thái lan

mô tô nước

ngập lụt

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