Phát hiện 1 doanh nghiệp sở hữu 60 “chong chóng” khổng lồ, nộp ngân sách 100 tỷ/năm ở tỉnh miền Trung Việt Nam

Giữa vùng đất giàu tiềm năng gió của miền Trung, 60 turbine điện gió đang trở thành một phần quan trọng trong bức tranh phát triển năng lượng tái tạo tại Quảng Trị.

60 turbine điện gió, vốn đầu tư 8.400 tỷ đồng

Cụm dự án điện gió BT1, BT2 và BT3 có tổng công suất 252 MW, gồm 60 turbine, mỗi turbine công suất 4,2 MW do Vestas, tập đoàn sản xuất thiết bị điện gió của Đan Mạch, cung cấp. Dự án do Công ty Cổ phần AMI AC Renewables (liên doanh Việt Nam – Philippines) phát triển và đã đi vào vận hành thương mại từ tháng 11/2021. Tại thời điểm hoàn thành, đây là một trong những cụm trang trại điện gió trên bờ có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Theo thông tin về dự án, tổng vốn đầu tư của cụm điện gió vào khoảng 8.400 tỷ đồng, tương đương khoảng 365 triệu USD. Hằng năm, dự án tạo ra khoảng 648 triệu kWh điện sạch, góp phần giảm phát thải khoảng 581.000 tấn CO₂ mỗi năm.

Bên cạnh các lợi ích về môi trường, dự án còn đóng góp khoảng 100 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho lao động địa phương, cải thiện hạ tầng và hỗ trợ các hoạt động cộng đồng, bao gồm đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội.

Dự án năng lượng tái tạo này được hoàn thành trong thời gian từ tháng 9/2020 đến tháng 10/2021 (chỉ 13 tháng) bất chấp những trở ngại của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, ngay từ năm 2010, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) đã hỗ trợ khảo sát dữ liệu gió tại vùng đất này, tạo cơ sở đánh giá tiềm năng phát triển điện gió tại khu vực.

Dự án được đánh giá là một trong những dấu mốc cho thấy tác động của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA). Theo đó, dự án được khởi công chỉ 2 tháng sau khi EVFTA có hiệu lực và phần nhiều các thiết bị được sử dụng trong dự án đến từ các tập đoàn công nghiệp châu Âu như Vestas, ABB, Siemens và Schneider….

Trung tâm dữ liệu, lời giải cho nan đề nghẽn lưới

Chuyến thăm tới Trang trại Điện gió B&T hôm 27/10 nằm trong khuôn khổ chuyến công tác cấp cao do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn và Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier, dẫn đầu tới Quảng Trị và Huế. Tại buổi làm việc một ngày trước đó, tiềm năng năng lượng tái tạo của Quảng Trị được đánh giá rất cao.

“Quảng Trị là địa phương có tiềm năng lớn về năng lượng, đang từng bước phát triển để trở thành một trong những trung tâm năng lượng của quốc gia và khu vực miền Trung”, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn khẳng định.

Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn đối với năng lượng tái tạo tại Quảng Trị là khả năng truyền tải điện. Dù sở hữu tiềm năng gió và điều kiện thuận lợi để phát triển điện sạch, hạ tầng lưới điện liên miền có thời điểm quá tải, khiến một phần công suất phát điện phải cắt giảm.

Đoàn công tác làm việc tại Trang trại Điện gió B&T.

Điều này đặt ra bài toán không chỉ làm thế nào để sản xuất thêm điện sạch mà còn phải tìm được nguồn tiêu thụ phù hợp, đủ lớn và có khả năng sử dụng điện ổn định ngay tại địa phương.

Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần AMI AC Renewables đề xuất phát triển một trung tâm dữ liệu quy mô khoảng 400 ha ngay giữa trang trại điện gió. Dự án được định hướng sử dụng nguồn điện sạch tại chỗ, qua đó kết hợp hạ tầng năng lượng tái tạo với lĩnh vực công nghệ số đang có nhu cầu ngày càng lớn về điện.

Theo phương án được đưa ra, trung tâm dữ liệu có công suất công nghệ thông tin (IT) 366 MW, với tổng tải điện dự kiến khoảng 475,8 MW. Quy mô phụ tải này gần tương đương tổng phụ tải toàn tỉnh Quảng Trị, có thể giúp năng lượng tái tạo được tiêu thụ ngay tại địa phương.

Một phần của trang trại điện gió.

Để hình dung, nếu các turbine điện gió là nơi tạo ra nguồn năng lượng sạch thì trung tâm dữ liệu sẽ đóng vai trò là một khách hàng tiêu thụ điện quy mô lớn. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng truyền tải điện đi xa, mô hình này hướng tới sử dụng một phần đáng kể nguồn điện ngay tại khu vực sản xuất.

Theo địa diện doanh nghiệp, dự án đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) với Viettel IDC để triển khai module đầu tiên có công suất 32,9 MW, dự kiến vận hành trong quý I/2028. Doanh nghiệp đồng thời tìm kiếm sự tham gia của các nhà đầu tư châu Âu nhằm thúc đẩy kế hoạch phát triển trung tâm dữ liệu.

Nếu được triển khai theo kế hoạch, trung tâm dữ liệu có thể mở ra hướng sử dụng điện tái tạo mới tại Quảng Trị, đồng thời tạo thêm nhu cầu đầu tư vào hạ tầng công nghệ và các dịch vụ liên quan.