Đến tỉnh duy nhất của Việt Nam có 3 mặt giáp biển, bà Thái Hương dâng hoa tại một công trình đặc biệt

Công trình này nổi tiếng ở tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long.

Bà Thái Hương cùng Đoàn khảo sát dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân, ngày 25/10. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau

Chiều 26/10, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã làm việc với đoàn công tác Tập đoàn TH do bà Thái Hương, Anh hùng Lao động, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về nghiên cứu, đề xuất các dự án đầu tư phù hợp với tiềm năng địa phương.

Đặc biệt, tại buổi làm việc, UBND tỉnh Cà Mau và Tập đoàn TH đã ký biên bản ghi nhớ về định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Đại diện UBND tỉnh Cà Mau và Tập đoàn TH ký biên bản ghi nhớ về định hướng hợp tác, ngày 26/10. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau

Đáng chú ý, trước đó, vào chiều 25/10, trước khi khảo sát tuyến Năm Căn - Đất Mũi, đoàn khảo sát của Tập đoàn TH do bà Thái Hương làm trưởng đoàn đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân. Đây là một công trình nổi tiếng tại Cà Mau.

Trên thực tế, Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân được UBND tỉnh khánh thành vào ngày 10/12/2019, nhân dịp "Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019".

Tại lễ khánh thành, lãnh đạo tỉnh Cà Mau cho biết, nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, với tình cảm thiêng liêng và trách nhiệm với lịch sử, với lòng kính trọng tri ân đối với bậc Quốc Tổ, tỉnh Cà Mau đã vận động và được sự ủng hộ hưởng ứng của các tổ chức, cá nhân để xây dựng cụm công trình Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân và Tượng Mẹ tại Mũi Cà Mau.

Cụm công trình này góp phần tạo nên điểm nhấn rất quan trọng và đồng thời là một trong những biểu tượng du lịch đầy ý nghĩa của Cà Mau.

Ngoài ra, cụm công trình này sẽ góp phần quy tụ các giá trị văn hóa thuộc thời đại Hùng Vương về hội tụ tại mảnh đất Cà Mau. Từ năm 2019, khi đến với Mũi Cà Mau, đồng bào cả nước và du khách bốn phương có điều kiện thắp hương tưởng nhớ Quốc Tổ.

Cà Mau có nhiều lợi thế phát triển

Anh hùng Lao động Thái Hương phát biểu tại buổi làm việc, ngày 26/10. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau

Sau khi trực tiếp đi khảo sát, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Cà Mau, Anh hùng Lao động Thái Hương đánh giá cao tiềm năng, lợi thế của tỉnh Cà Mau, nhất là khu vực dưới tán rừng. Lãnh đạo Tập đoàn TH mong muốn tỉnh hỗ trợ nghiên cứu sâu điều kiện thực tế để đề xuất hướng đầu tư phù hợp, phát huy lợi thế đặc thù của hệ sinh thái rừng ngập mặn và rừng ngập lợ.

Bà Thái Hương khẳng định, Tập đoàn TH cam kết tập trung nghiên cứu các lĩnh vực đã đề xuất; đồng thời thống nhất thành lập tổ công tác phối hợp với tỉnh triển khai các nội dung tiếp theo. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và trao đổi giữa hai bên, phía TH sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định định hướng triển khai phù hợp.

Trong khi đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải hoan nghênh đoàn công tác Tập đoàn TH đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Cà Mau. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cho biêt, tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng việc khai thác, phát huy hiệu quả còn hạn chế. Vì vậy, cần các nhà đầu tư có năng lực, tâm huyết để chuyển hóa tiềm năng thành những giá trị cụ thể.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau mong muốn doanh nghiệp nghiên cứu kỹ điều kiện thực tế, xây dựng phương án đầu tư phù hợp, có tầm nhìn lâu dài và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh kỳ vọng Tập đoàn TH giới thiệu thêm những nhà đầu tư có năng lực, quan tâm đến các lĩnh vực Cà Mau có thế mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân.