Phát hiện 1 đoàn ca nô không người lái, liên tục di chuyển dọc bờ biển thực hiện nhiệm vụ chưa từng có

Lầu Năm Góc có thể mở rộng việc sử dụng các tàu giám sát tự hành trên sông Rio Grande và Vịnh Mexico, sau khi những chiếc tàu có kích thước tương đương xuồng canoe này hỗ trợ nhà chức trách phát hiện và ngăn chặn các vụ vượt biên trái phép cũng như hoạt động buôn lậu ma túy trong một chương trình thí điểm bắt đầu từ tháng 1.

Các phương tiện mặt nước không người lái này – do công ty khởi nghiệp Seasats có trụ sở tại San Diego chế tạo – thực hiện tuần tra trên sông trong thời gian dài mà không cần thủy thủ đoàn. Chúng là một phần trong nỗ lực ngày càng tăng của quân đội và các cơ quan thực thi pháp luật nhằm sử dụng các hệ thống tự hành, chi phí tương đối thấp cho các nhiệm vụ giám sát và an ninh.

Nhiệm vụ tại khu vực biên giới này cũng cho thấy vị thế của thế hệ các công ty khởi nghiệp quốc phòng mới trong việc giành lấy các hợp đồng vốn từng do các nhà thầu truyền thống thống trị. Điều này diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang tìm kiếm những phương thức nhanh hơn và tiết kiệm hơn để triển khai các công nghệ mới có khả năng hoạt động liên tục suốt ngày đêm.

Giới chức quốc phòng Mỹ muốn tăng số lượng đội tàu robot từ nhóm thử nghiệm gồm 10 chiếc hiện tại lên tới 50 chiếc. Mục tiêu là giảm bớt áp lực cho các tàu tuần tra của Lực lượng Tuần duyên và các máy bay có người lái đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra biên giới với Mexico, trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp nhập cư bất hợp pháp của Tổng thống Donald Trump.

Ông M. Roosevelt Ditlevson, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách An ninh Nội địa và Các vấn đề An ninh Châu Mỹ, nhận định rằng các thiết bị không người lái trên biển là "giải pháp hiệu quả về chi phí để ngăn chặn và triển khai lực lượng đến những khu vực mà bọn buôn lậu ma túy đang chuyển hướng hoạt động tới".

Mẫu tàu Lightfish của Seasats – dài khoảng 3,3 mét (11 feet) và nặng hơn 150 kg (340 pound) – là loại tàu tự hành có thiết kế nhỏ gọn, ít bị phát hiện, với chi phí khoảng 240.000 USD và có thể được hạ thủy từ bến tàu hoặc thùng xe bán tải.

Loại thiết bị này có khả năng hoạt động liên tục trong nhiều tháng ngay cả ở những vùng biển động. Các phương tiện này được trang bị nhiều loại cảm biến - bao gồm cảm biến quang-điện, hồng ngoại và sonar — giúp truyền dữ liệu theo dõi theo thời gian thực trực tiếp vào các mạng lưới phần mềm quân sự, chẳng hạn như hệ thống Maven Smart của Palantir Technologies (PLTR.O) và nền tảng Fortress của Anduril Industries, qua đó cảnh báo cho các đơn vị thuộc Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới cũng như Lực lượng Tuần duyên.

Lầu Năm Góc cho biết, trung bình mỗi tháng, các thiết bị không người lái Lightfish đã hỗ trợ thực hiện 452 vụ phát hiện, 350 vụ bắt giữ và 100 vụ buộc quay đầu (trường hợp các nhóm người từ bỏ ý định vượt biên sau khi nhận ra mình đã bị phát hiện).

Ông Mike Flanigan, Giám đốc điều hành của Seasats, cho biết các hệ thống không người lái mang lại khả năng giám sát liên tục mà các khí tài truyền thống, vốn tiêu tốn nhiều nhiên liệu, không thể sánh kịp.

Ông Flanigan giải thích: "Một chiếc máy bay hay tàu thủy có thể di chuyển rất xa và rất nhanh, nhưng nếu bạn muốn giữ một chiếc Boeing 737 bay lượn trên một vùng biển suốt cả ngày thì điều đó là bất khả thi. Tàu không người lái tuy không thể bao quát phạm vi rộng lớn với tốc độ nhanh như vậy, nhưng nó có thể duy trì hoạt động tại một vị trí trong nhiều tháng liền; đây chính là điểm khác biệt cốt lõi đối với các ứng dụng giám sát và an ninh này".

Theo Reuters