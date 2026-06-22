Phát hiện 1 cựu công nhân nhà máy đi đá World Cup

Hành trình kỳ diệu của "siêu dự bị" đến “ngôi sao tuyển Đức”.

Deniz Undav đang trở thành cái tên gây tiếng vang lớn tại FIFA World Cup 2026. Từ một cầu thủ từng phải làm việc trong nhà máy để trang trải cuộc sống, chân sút 29 tuổi này hiện là nhân tố chủ chốt giúp đội tuyển Đức tiến vào vòng loại trực tiếp.

Trong chiến thắng ngược dòng kịch tính 2-1 trước Bờ Biển Ngự, Undav đã ghi cả hai bàn thắng. Thành tích này nâng tổng số đóng góp của anh lên 3 bàn thắng và 2 kiến tạo chỉ sau hai lần vào sân từ băng ghế dự bị. Với 5 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng, anh đã cân bằng kỷ lục thế giới về hiệu suất của một cầu thủ dự bị tại một kỳ World Cup.

Hành trình của Undav không hề trải hoa hồng. Năm 14 tuổi, anh bị Werder Bremen loại bỏ vì lý do thể hình. Để theo đuổi đam mê, anh phải rời xa gia đình ở tuổi 17 để ký hợp đồng với Havelse ở giải hạng tư. Thời điểm đó, anh nhận mức lương chỉ 120 bảng Anh (khoảng 3.900.000 VNĐ) một tuần. Undav chia sẻ về quãng thời gian khó khăn: Tôi phải làm việc 8 tiếng mỗi ngày để vận hành máy laser trong nhà máy. Tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng, đi làm, rồi đi tập và chỉ trở về nhà lúc 8 giờ tối trước khi lặp lại lịch trình vào ngày hôm sau. Tôi cần công việc đó vì không thể sống dựa vào số tiền từ bóng đá.

Bước ngoặt đến với Undav khi anh gia nhập câu lạc bộ Union Saint-Gilloise tại Bỉ vào năm 2020. Sau đó, anh chuyển đến Brighton và trải qua quãng thời gian cho mượn thành công tại Stuttgart. Mùa giải 2025-26, anh đã ghi tới 19 bàn thắng tại Bundesliga, chỉ xếp sau Harry Kane, qua đó giành lấy tấm vé dự World Cup.

Mối quan hệ giữa Undav và huấn luyện viên Julian Nagelsmann từng có lúc căng thẳng do những phát biểu công khai của cầu thủ này về khát vọng đá chính. Tuy nhiên, mọi hoài nghi đã được dập tắt bằng màn trình diễn trên sân cỏ. Sau trận đấu với Bờ Biển Ngự, Nagelsmann không ngần ngại khen ngợi học trò: “Tại sao tôi lại phải phá vỡ đà thăng hoa của cậu ấy? Cậu ấy vào sân hai lần và ghi hai bàn”.

Với 9 bàn thắng sau 11 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, Undav hiện đang đứng trước cơ hội lớn để có tên trong đội hình xuất phát ở trận đấu cuối vòng bảng gặp Ecuador. Chia sẻ về cảm xúc của mình, Undav cho biết: “Đối với tôi, việc nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu là điều phi thường, nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành chiến thắng và tiến vào vòng sau”.

Từ một người vận hành máy móc vào bình minh cho đến khi tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu World Cup, câu chuyện của Deniz Undav thực sự là một trong những hành trình truyền cảm hứng nhất tại giải đấu năm nay.