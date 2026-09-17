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Phát hiện 1 căn nhà cấp 4 miền Tây khiến cả nước trầm trồ

Phác Thái Anh
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Nhà cấp 4 ở miền Tây vừa rộng rãi lại sở hữu những nét độc đáo riêng, không lẫn vào đâu được so với các vùng miền khác.

Có một “đặc sản” trong gu xây nhà của người miền Tây: đất rộng nhưng nhà không nhất thiết phải cao, chỉ cần 1 tầng là đủ! Vậy nên trong khi nhiều nơi chuộng nhà phố vài ba tầng để tận dụng từng mét vuông, thì ở miền Tây, gia chủ chỉ cần một căn nhà cấp 4 nhưng xây thật rộng, thật thoáng, các phòng cứ thế nối dài theo khu đất. Không cần ngày ngày leo cầu thang, bước ra khỏi phòng khách đã có thể sang bếp, đi thêm vài bước lại tới phòng ngủ - mọi thứ nằm gọn trên một mặt bằng, vừa tiện lợi vừa dễ sinh hoạt.

Nhắc đến những căn nhà miền Tây, không khó để bắt gặp những ngôi nhà cấp 4 rộng thênh thang, thiết kế hiện đại lại gần gũi, phòng ốc đầy đủ mà khoảng sân vườn cũng chẳng thiếu. Cũng chính nhờ gu xây nhà rất riêng này mà mỗi màn house tour nhà cấp 4 miền Tây lại khiến dân tình không khỏi trầm trồ: đất thì mênh mông, nhà thì rộng hoành tráng, còn tầng 2 thì… nhất quyết không xây. Chưa kể, mỗi căn nhà còn có thêm những “đặc sản” rất riêng như sàn lát gạch bông bắt mắt, những bộ bàn ghế đá đặt ngoài sân hay khoảng hiên rộng rãi để cả gia đình quây quần. Tất cả tạo nên một kiểu không gian sống vừa rộng rãi, thoải mái, vừa mang đậm nét quen thuộc và thú vị của những căn nhà miền Tây sông nước.

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Một trong những cơ ngơi cấp 4 điển hình của nhà miền Tây, chỉ vài giây ngắm nghía cũng đủ hình dung độ rộng choáng ngợp. Nhà ở nhưng dài chẳng khác gì “đường đua”, rộng đến mức gia chủ có thể vô tư đạp xe vòng vòng trong khuôn viên (Nguồn: TikTok @tmt.trinh1512)

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Nhìn bên ngoài giản dị, gần gũi là thế, nhưng không ít căn nhà cấp 4 ở miền Tây có giá trị từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng, thậm chí ngang ngửa những căn nhà lầu khang trang. Chuộng thiết kế mộc mạc và nội thất không quá cầu kỳ, song, nhà miền Tây lại “vô địch” ở khoản diện tích. Gia chủ chẳng ngại dành đất cho các gian chính, gian phụ, sân vườn, hiên nhà… nên tổng thể lúc nào cũng rộng rãi, thoáng đãng (Nguồn: TikTok @damtrenhabamuoi)
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Tags

nhà cấp 4

miền Tây

không gian sống

sân vườn

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