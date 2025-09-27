Phát động 2 giải thưởng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

“Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp - công trình xây dựng” và “Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất” là sự kiện thường niên được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích và tôn vinh các doanh nghiệp không ngừng áp dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, nâng hiệu suất và giảm phát thải.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Đặng Hải Dũng - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công cho biết, thực hiện Chương trình dán nhãn năng lượng bắt buộc từ ngày 1/7/2013, Bộ Công Thương đã triển khai dán nhãn năng lượng cho 19 chủng loại sản phẩm với trên 20.000 sản phẩm được dán nhãn năng lượng trên thị trường.

Chương trình đã loại bỏ 45 triệu bóng đèn sợi đốt ra khỏi thị trường, nâng hiệu suất năng lượng đối với 6 loại sản phẩm sử dụng nhiều năng lượng (Máy biến áp, điều hoà không khí, nồi cơm điện, quạt điện, đèn huỳnh quang ống, CFL). Trong đó, hiệu quả sử dụng điều hòa không khí tăng 13% hàng năm, tiết kiệm khoảng 100 triệu kWh/năm.

Theo báo cáo thống kê năng lượng mới nhất, tiêu thụ năng lượng của ngành công nghiệp tại Việt Nam chiếm hơn 50% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc. Qua các khảo sát, đánh giá thực tế, ngành công nghiệp Việt Nam có thể tiết kiệm từ 20 đến 30% mức tiêu thụ năng lượng. Đối với các công trình xây dựng, với tỷ lệ gia tăng diện tích sàn đưa vào sử dụng hàng năm trên 40%, tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong các công trình xây dựng tại Việt Nam ước tính từ 30 đến 35%. Những con số trên cho thấy dư địa tiết kiệm năng lượng trong các lĩnh vực còn rất lớn.

Ông Đặng Hải Dũng - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công chia sẻ tại lễ phát động

Theo ông Dũng, Bộ Công Thương đặc biệt chú trọng đến hiệu quả sử dụng năng lượng đối với lĩnh vực thương mại thông qua các sản phẩm, thiết bị tiêu thụ năng lượng. Chương trình dán nhãn năng lượng là biện pháp quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy việc sử dụng thiết bị hiệu suất cao, loại bỏ dần các sản phẩm công nghệ lạc hậu, hướng tới việc xây dựng văn hóa tiêu dùng bền vững trong cộng đồng.

Chương trình sẽ góp phần đáng kể để đạt được mục tiêu tiết kiệm năng lượng 5 - 7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2019 - 2025 và 8 - 10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc giai đoạn từ năm 2019 - 2030 theo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030.

Điểm mới của giải thưởng năm 2025 là Ban tổ chức bổ sung hạng mục giải thưởng Giải pháp công nghệ hiệu quả năng lượng đổi mới, sáng tạo vào cơ cấu Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2025 . Đây là nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nhân viên ngành điện tư vấn cho doanh nghiệp về các giải pháp tiết kiệm điện

Thời gian nhận hồ sơ tham gia giải thưởng bắt đầu từ ngày 25/9/2025 đến hết ngày 15/11/2025. Sau khi thời gian nhận hồ sơ kết thúc, Hội đồng kỹ thuật giải thưởng sẽ tiến hành đánh giá và lựa chọn các doanh nghiệp, công trình, sản phẩm, đạt tiêu chí xét tặng giải thưởng.

Ban tổ chức sẽ nhận hồ sơ theo cả 2 hình thức là bản giấy và bản điện tử; và tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình gửi hồ sơ tham dự giải thưởng. Dự kiến công bố và trao giải vào tháng 12 năm 2025.

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp được Bộ Công Thương phối hợp Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam tổ chức lần đầu tiên năm 2017.

Các đại biểu tham dự lễ phát động

Tính đến nay, giải thưởng đã thu hút sự tham gia của hơn 220 doanh nghiệp với 1.360 giải pháp tiết kiệm năng lượng. 109 cá nhân cũng đã được Bộ Công Thương và Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam vinh danh. Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất qua 5 năm tổ chức đã có gần 600 sản phẩm được công nhận và dán nhãn hiệu suất năng lượng cao nhất, 18 thương hiệu đã được Bộ Công Thương tôn vinh.

Các sản phẩm bao gồm: điều hòa không khí, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, bình nước nóng, đèn led chiếu sáng, động cơ điện, máy biến áp, quạt điện. Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Hiệu suất năng lượng cao nhất sẽ được dán nhãn chứng nhận của Bộ Công Thương với mã QR đi kèm khi lưu thông sản phẩm, hàng hóa ra thị trường. Thông tin về mức tiêu thụ năng lượng của sản phẩm được chứng nhận tại địa chỉ: https://tietkiemnangluong.com.vn/top-runner .

Cũng nhân sự kiện này, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị “phổ biến chính sách pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng phó biến đổi khí hậu”. Tại Hội nghị, Bộ Công Thương cũng chia sẻ tình hình triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, dự báo tác động chính sách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến người dân, xã hội; Phổ biến tới chính sách pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng phó biến đổi khí hậu.