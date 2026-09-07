Phạt đến 300 triệu đồng nếu nhận tiền thanh toán bất động sản không qua tài khoản ngân hàng trong trường hợp sau

Nghị định 339 quy định rõ đối tượng bị phạt nếu nhận tiền thanh toán theo hợp đồng từ khách hàng không thông qua tài khoản ngân hàng.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 339/2026/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà, kinh doanh bất động sản. Nghị định có hiệu lực thi hanh tư 26/8/2026.

Nghị định 339/2026/NĐ-CP bổ sung mức phạt đối với việc nhận tiền thanh toán theo hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản từ khách hàng không thông qua tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, khoản 3 Điều 66 Nghị định 339 2026 NĐ CP quy định phạt từ 240 - 300 triệu đồng đối với chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản nhận tiền thanh toán theo hợp đồng từ khách hàng không thông qua tài khoản mở tại tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Như vậy, quy định này áp dụng đối với tiền thanh toán theo hợp đồng kinh doanh bất động sản và hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản. Các chủ thể được nêu trực tiếp trong quy định gồm chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Ngoài bị phạt tiền, điểm a khoản 7 Điều 66 quy định chủ đầu tư hoặc doanh nghiệp vi phạm phải nhận tiền thanh toán từ khách hàng thông qua tài khoản mở tại tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam nếu hợp đồng vẫn đang được thực hiện.

Điều 66 còn quy định phạt từ 120 - 160 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh bất động sản nhưng không thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã trong trường hợp pháp luật yêu cầu phải thành lập. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không đáp ứng điều kiện theo quy định bị phạt từ 160 - 200 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản từ 03 - 06 tháng.

Được biết theo khoản 2 Điều 48 Luật Kinh doanh bất động sản 2023, từ ngày 01/8/2024, khách hàng thanh toán tiền mua nhà cho chủ đầu tư dự án hoặc doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng. Giao dịch mua bán nhà giữa các cá nhân không thuộc trường hợp bắt buộc này; phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận và tuân thủ pháp luật.