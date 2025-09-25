Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian mở đầu bài phát biểu bằng cách nhấn mạnh "nguyên tắc vàng".

"Nền tảng của tất cả các tôn giáo thiêng liêng và lương tâm con người chính là nguyên tắc vàng: Điều gì bạn không muốn xảy ra với chính mình thì cũng đừng áp đặt cho người khác", ông Pezeshkian nói, cho biết các cuộc tấn công gần đây của Israel vào Iran với sự hậu thuẫn của Mỹ đã đi ngược lại nguyên tắc này.

Ông gọi các cuộc tấn công là “một sự phản bội nghiêm trọng đối với ngoại giao, phá hoại những nỗ lực hướng tới việc thiết lập sự ổn định và hòa bình”.

Về chương trình hạt nhân của Iran, ông Pezeshkian nhấn mạnh: "Tôi xin tuyên bố một lần nữa trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, rằng Iran chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tìm cách chế tạo bom hạt nhân. Chúng tôi không tìm kiếm vũ khí hủy diệt hàng loạt”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu ngày 24/9 trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ngày 28/8, Anh, Pháp và Đức đã khởi động tiến trình 30 ngày để tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc lên Iran, cáo buộc nước này không tuân thủ thỏa thuận năm 2015 với các cường quốc thế giới.

Tổng thống Iran Pezeshkian chỉ trích động thái của các cường quốc châu Âu là "bất hợp pháp", cho rằng nó được thực hiện theo "chỉ thị của Mỹ”. “Họ đã gạt bỏ thiện chí. Họ đã lách luật. Họ tìm cách mô tả các biện pháp khắc phục hợp pháp của Iran là hành vi vi phạm”, ông Pezeshkian nói.

Mỹ, các đồng minh châu Âu và Israel cáo buộc Tehran sử dụng chương trình hạt nhân làm vỏ bọc cho những nỗ lực phát triển năng lực sản xuất vũ khí. Đáp lại, Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Trong bối cảnh lệnh trừng phạt đang rình rập và các cuộc đàm phán cuối cùng đang diễn ra bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, vẫn còn những bất đồng giữa Tehran và các cường quốc châu Âu về một thỏa thuận nhằm ngăn chặn việc các lệnh trừng phạt được áp đặt trở lại.

Trong khi châu Âu cho biết các nhà lãnh đạo Iran đến nay vẫn chưa đáp ứng được các điều kiện mà họ đặt ra, thì Tehran tuyên bố sẽ không nhượng bộ. Lãnh tụ Tối cao Iran - Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei đã loại trừ khả năng đàm phán với Mỹ khi Tehran bị đe dọa.

Nếu Tehran và châu Âu không đạt được thỏa thuận trước ngày 27/9, thì tất cả các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc sẽ được áp đặt trở lại đối với Iran.

Phái đoàn Iran hiện đang có mặt tại Mỹ để tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã yêu cầu giới hạn việc di chuyển của phái đoàn Iran trên các tuyến đường giữa khách sạn của họ và trụ sở Liên Hợp Quốc, đồng thời không cho phép các quan chức Iran tiếp cận các cửa hàng bán buôn và hàng xa xỉ. Tommy Pigott, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết trong một tuyên bố rằng động thái này nhằm "tối đa hóa áp lực" lên giới chức Iran.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói rằng, mục tiêu thực sự đằng sau việc gia tăng các hạn chế là "làm gián đoạn hoạt động ngoại giao của Iran tại Liên Hợp Quốc".