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Phạt 1,5 tỷ đồng, cấm giao dịch 2 năm vì thao túng cổ phiếu

Việt Linh
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Ông Lê Việt Cường có hành vi thao túng cổ phiếu BCE của Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương bị phạt 1,5 tỷ đồng, cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm. Bốn cá nhân cho mượn tài khoản hoặc đứng tên sở hữu chứng khoán hộ cũng bị đình chỉ giao dịch 9 tháng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa xử phạt ông Lê Việt Cường (phường Long Nguyên, TPHCM) 1,5 tỷ đồng do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu BCE.

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Thao túng cổ phiếu, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Trong giai đoạn từ 16/10/2024 đến 4/3/2025, ông Cường sử dụng tổng cộng 8 tài khoản chứng khoán để thực hiện giao dịch thao túng cổ phiếu BCE. Trong đó, có 4 tài khoản đứng tên ông Cường, 3 tài khoản mượn của các nhà đầu tư khác và 1 tài khoản nhờ người khác đứng tên sở hữu.

Kết quả kiểm tra cho thấy chưa xác định được khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm này.

Ngoài phạt tiền, UBCKNN áp dụng biện pháp cấm ông Cường giao dịch chứng khoán trong 2 năm, kể từ ngày 10/11/2026. Ông cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các tổ chức liên quan trong cùng thời hạn.

Cùng với đó, UBCKNN xử phạt 4 cá nhân có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán hoặc đứng tên sở hữu chứng khoán hộ, dẫn đến hành vi thao túng thị trường.

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Cụ thể, bà Lê Mộng Thái Thương, bà Lê Mộng Trúc Quỳnh và bà Nguyen Susan Ha đã cho ông Lê Việt Cường mượn tài khoản chứng khoán. Trong khi đó, bà Trương Kim Duyên đứng tên sở hữu chứng khoán hộ ông Cường để giao dịch cổ phiếu BCE.

Cả 4 cá nhân bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 9 tháng. UBCKNN đồng thời áp dụng biện pháp cấm giao dịch chứng khoán và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 10/11/2026.

Theo UBCKNN, kết quả kiểm tra chưa có cơ sở xác định số lợi bất hợp pháp mà 4 cá nhân này có được từ hành vi vi phạm.

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Lê Việt Cường

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