Pháp y công bố nguyên nhân khiến nam diễn viên tử vong trên sofa nhà riêng sáng 20/8

Cái chết đột ngột của nam diễn viên nổi tiếng này đã gây ra cú sốc lớn cho cộng đồng mạng.

Nam diễn viên nổi tiếng Thái Lan Ray MacDonald vừa được phát hiện đã qua đời trên sofa ở nhà riêng thuộc khu Phatthanakan, Bangkok trong sáng 20/8. Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 49.

Tới sáng 21/8, cơ quan pháp y đã công bố kết quả khám nghiệm tử thi của nam tài tử sinh năm 1977, đồng thời liết lộ nguyên nhân khiến nghệ sĩ này tử vong. Theo đó, Ray MacDonald bị tắc nghẽn 3 nhánh động mạch vành chính, dẫn đến tình trạng thiếu máu cơ tim. Được biết, tình trạng thiếu máu cơ tim nghiêm trọng có thể khiến bệnh nhân ngất xỉu, thậm chí dẫn tới tử vong.

Nguyên nhân cái chết của Ray MacDonald vừa được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xứ chùa vàng. Ảnh: X

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên vào sáng 21/8, nam diễn viên Leo Putt cho biết từng thấy Ray MacDonald có biểu hiện dễ mệt mỏi, đặc biệt là khi 2 người tham gia các hoạt động cùng nhau: “Ray không phải là người hay phàn nàn về sức khỏe của bản thân. Nhưng qua những lần làm việc chung, tôi có thể nhận ra cậu ấy dễ mệt hơn người bình thường. Ban đầu, mọi người không mảy may nghi ngờ, khi ấy ai nấy cũng nghĩ rằng cậu ấy vốn là người làm việc chăm chỉ, luôn có nhiều chuyện phải suy nghĩ nên có thể bị mệt mỏi do ngủ không đủ giấc”.

Ngoài ra, Leo Putt cũng chia sẻ thêm về thói quen ăn uống của Ray MacDonald lúc sinh thời: “Cậu ấy chẳng bao giờ uống nước lọc luôn. Lúc nào cũng uống nước ngọt, rồi uống cà phê nhiều kem, hay ăn bánh bông lan cuộn. Ray rất ít khi ăn cơm, toàn ăn bánh mì nướng, sandwich, bánh nướng. Ray cực kỳ thích uống nước ngọt. Lúc đi quay phim gặp hôm trời nóng là cậu ấy cứ thế uống nhiều lắm, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy uống nước lọc, lúc nào cũng kè kè nước ngọt bên người mà thôi”.

Trước đó, trong sáng 20/8, tờ Bangkokpost đưa tin, Ray MacDonald đã được phát hiện qua đời trên sofa ở nhà riêng. Theo nguồn tin, vào lúc 6h40 sáng, bà xã phát hiện nam diễn viên nằm bất tỉnh trong nhà và đã ngay lập tức gọi điện báo cho cảnh sát. Các nhân viên cứu hộ cùng cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra và nỗ lực hỗ trợ hết sức mình nhưng Ray MacDonald vẫn không qua khỏi. Cơ quan chức năng xác nhận nam tài tử đình đám đã tử vong vào lúc 7h05 phút sáng ở tầng trệt bên trong căn hộ nơi anh đang sinh sống cùng vợ. Theo đoạn video được trích xuất từ camera giám sát bên trong ngôi nhà, Ray đã ngã gục xuống rồi bất tỉnh từ khoảng 00h12 sáng.

Ray MacDonald đột ngột qua đời trên sofa ở nhà riêng trong sáng 20/8. Ảnh: Bangkokpost

Cái chết đột ngột của nam tài tử sinh năm 1977 đã gây ra cú sốc lớn cho đồng nghiệp và bạn bè. Trên trang cá nhân, đạo diễn nổi tiếng Nawapol Thamrongrattanarit đã có động thái tưởng niệm dành cho Ray MacDonald vào sáng 20/8: “Rất biết ơn Ray vì anh ấy đã góp phần định hình cho tuổi thiếu niên của tôi”.

Trong khi đó, nữ diễn viên Sai Charoenpura nghẹn ngào bày tỏ: “Anh ấy là người nghệ sĩ sở hữu khí chất độc nhất vô nhị không ai có thể sao chép được. Ray luôn xuất hiện trên màn ảnh với vẻ ngoài cuốn hút, cool ngầu 1 cách tự nhiên nhưng ngoài đời, anh ấy lại vô cùng giản dị và dễ gần”.

Cái chết đột ngột của Ray MacDonald đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người hâm mộ và đồng nghiệp. Ảnh: Bangkokpost

Ray MacDonald sinh năm 1977, mang trong mình 2 dòng máu Thái - Scotland, hoàn thành bậc trung học tại Vương quốc Anh. Anh trở nên nổi tiếng vào những năm 1990 với tư cách diễn viên, người dẫn chương trình kiêm người mẫu. Nam nghệ sĩ từng đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình dành cho giới trẻ mang tên Teen Talk với phong cách nổi loạn, dí dỏm cùng sức hút thoải mái, tự do phóng khoáng.

Trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật bền bỉ, Ray đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua các tác phẩm điện ảnh gây tiếng vang lớn bao gồm Fun Bar Karaoke (1997), Dang Bireley’s Young Gangsters (1997), O-Negative (1998), Dear Galileo (2009),...

Anh từng giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với phim Fun Bar Karaoke ở lễ trao giải Điện ảnh Quốc gia Suphannahong và giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Komchadluek lần thứ 7 với tác phẩm Dear Galileo hồi năm 2009. Trong năm nay, nam tài tử 7X tiếp tục tỏa sáng ở bộ phim điện ảnh mang tên Behind The Screens.