Công trình độc nhất vô nhị này khiến nhiều người phải trầm trồ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, những tòa chung cư mọc lên san sát với dáng vẻ hiện đại, tiện nghi vốn chẳng còn là điều xa lạ. Thế nhưng, đôi khi chỉ một ý tưởng kiến trúc khác biệt cũng đủ khiến một công trình vượt ra khỏi hình dung quen thuộc về nơi ở, trở thành điểm nhấn giữa lòng thành phố. Không chỉ gây ấn tượng bởi hình dáng bên ngoài, những công trình như vậy còn khơi gợi trí tò mò về cách con người sáng tạo không gian sống giữa những đô thị đông đúc. Và tại Côn Sơn, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), có một tổ hợp căn hộ đang khiến nhiều người không khỏi tò mò bởi diện mạo khác biệt hẳn những tòa chung cư thường thấy. Công trình được cư dân mạng ưu ái gọi bằng cái tên đầy bí ẩn “Kim Tự Tháp Côn Sơn”, xuất phát từ lối kiến trúc độc đáo với tổng thể xếp tầng, thu nhỏ dần lên phía trên, gợi liên tưởng đến hình dáng của những kim tự tháp cổ đại.

Nằm tại trấn Hoa Kiều của tỉnh Giang Tô, tổ hợp chung cư này gồm 3 tòa nhà với thiết kế độc đáo như những khối kiến trúc được lắp ghép theo một trật tự đầy tính toán. Nổi bật ở vị trí trung tâm là tòa tháp cao 18 tầng, tương đương khoảng 100m, hai bên là 2 tòa tháp thấp hơn, mỗi tòa cao 12 tầng. Nhìn từ xa, cả quần thể tựa như những khối Lego khổng lồ xếp chồng lên nhau, vừa lạ mắt vừa mang hơi thở của những công trình khoa học viễn tưởng. Diện tích căn hộ dao động từ 30 đến 100m², phù hợp với nhiều nhu cầu sinh sống khác nhau.

Điều làm nên sức hút đặc biệt của công trình nằm ở lối kiến trúc giật cấp, với các tầng phía trên lần lượt lùi vào so với tầng ngay bên dưới. Ý tưởng này được kiến trúc sư người Nhật Bản lấy cảm hứng từ hình ảnh ruộng bậc thang uốn lượn trên những triền núi châu Á, đưa nét mềm mại của thiên nhiên vào giữa không gian đô thị. Nhờ cấu trúc xếp tầng theo độ dốc khoảng 45 độ, mỗi căn hộ nằm dọc mặt dốc đều có khoảng ban công rộng rãi, tựa như một khu vườn nhỏ trên cao. Công trình còn được thiết kế giếng trời nhằm tận dụng ánh sáng tự nhiên, giúp không gian sống thêm thoáng đãng, thoải mái.

Với tổng diện tích lên tới gần 130.000m², công trình được hoàn thành vào năm 2013 và nhanh chóng trở thành một điểm nhấn kiến trúc đáng chú ý tại địa phương. Dù ngắm nhìn từ xa, từ trên cao hay quan sát ở những góc độ khác nhau, quần thể vẫn gây ấn tượng bởi những đường nét xếp tầng độc đáo, tựa một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ giữa lòng đô thị. Chính diện mạo khác lạ ấy đã khiến nơi đây thu hút sự chú ý của cả người dân Trung Quốc lẫn du khách nước ngoài, đặc biệt là những người yêu thích kiến trúc và muốn tận mắt chiêm ngưỡng công trình có một không hai này.

Bên trong, các căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản với những gam màu trung tính, nội thất cơ bản và cách bố trí gọn gàng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thường ngày. Điểm cộng đáng chú ý là ban công rộng rãi, mang đến khoảng không thoáng đãng để gia chủ trồng cây, đón nắng hay đơn giản là tận hưởng những phút giây thư giãn giữa nhịp sống đô thị. Sống trong một căn hộ như vậy, cư dân không chỉ có nơi trở về sau ngày dài mà còn được tận hưởng cảm giác gần gũi với thiên nhiên ngay giữa những khối nhà cao tầng. Bên cạnh không gian ở, tổ hợp còn tích hợp văn phòng, quán cà phê và cửa hàng tiện ích tại các tầng dưới, góp phần tạo nên nhịp sống năng động, thuận tiện cho cư dân.

Dẫu sở hữu thiết kế khác biệt cùng lợi thế về những khoảng sân vườn trên cao, công trình vẫn phải đối mặt với không ít thách thức trong quá trình vận hành. Kết cấu giật cấp đặc thù khiến việc bố trí hệ thống đường ống, thông gió và các hạng mục kỹ thuật trở nên phức tạp hơn so với chung cư truyền thống. Công tác phòng cháy, chữa cháy cũng đòi hỏi những giải pháp phù hợp với cấu trúc riêng của tòa nhà. Dẫu vậy, không thể phủ nhận sức hút đặc biệt của công trình với diện mạo độc đáo, tạo ấn tượng thị giác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sự kết hợp giữa kiến trúc giật cấp táo bạo, những ban công xanh thoáng đãng và nhịp sống hiện đại đã khiến “Kim Tự Tháp Côn Sơn” trở thành một điểm nhấn khác biệt giữa lòng đô thị.