“Pháp sư Trung Hoa” tạo cầu phao "thả ra là có chỗ cho 500 người” để giải cứu 12.000 giáo viên, học sinh trong nước lũ: Nhìn thực sự quá phép màu

Phát minh này còn được gọi là "tàu sân bay cứu hộ trên mặt nước".

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Maysak, kể từ ngày 6 tháng 7, thành phố Quý Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc đã hứng chịu những trận mưa lớn liên tục. Trong đó, khu giáo dục Tây Giang của thành phố Quý Cảng đã biến thành biển nước, các tầng thấp của một số tòa nhà bị ngập, mực nước trong khuôn viên trường học nơi sâu nhất lên tới 7 mét. Khoảng 12.000 giáo viên và học sinh bị lũ lụt bao vây, rơi vào tình cảnh mất nước, mất điện và thiếu hụt nhu yếu phẩm.

Thành phố Quý Cảng, Quảng Tây hứng chịu mưa lớn kéo dài

Gần 12.000 giáo viên và học sinh Quý Cảng bị nước lũ bao vây.

Mực nước tại địa phương có nơi lên tới ngang thắt lưng học sinh.

Một học sinh cho biết, nước lũ xuất hiện vào khoảng sáng ngày 6 tháng 7, mực nước dâng nhanh chóng, vượt quá chiều cao hai tầng nhà. Một giáo viên cho biết: "Nước lũ dâng rất nhanh, chỉ khoảng 20 phút là nước ở tầng một đã dâng tới đầu gối. Dòng nước rất xiết, người gần như bị cuốn trôi."

Do ngập lụt dẫn đến mất điện, mất nước và mất lương thực, nhiều học sinh thậm chí phải lên mạng cầu cứu và xin hỗ trợ vật chất. Có học sinh tiết lộ: "Chúng tôi chỉ có thể nhịn đói và đi ngủ".

Do lượng thực phẩm trong khu vực khá ít, có lớp học trung học gồm 22 nam sinh phải chia nhau 10 cái bánh bao. Người nhà của các học sinh mắc kẹt cũng cho biết, từ ngày 7 tháng 7, mỗi học sinh chỉ có thể nhận được hai cái bánh mì hoặc một chai nước khoáng. Do mất điện nên điện thoại của một số học sinh đã tắt nguồn, rơi vào trạng thái mất liên lạc.

Nơi sâu nhất của mực nước trong khu vực đã đạt tới 7 mét, mặc dù bên ngoài cố gắng vận chuyển vật chất hỗ trợ nhưng vô cùng khó khăn. Trước đó, do không có đủ tàu thuyền để thực hiện việc di chuyển quy mô lớn, các giáo viên và học sinh bị mắc kẹt phải dựa vào lực lượng cứu hộ sử dụng thuyền cao su và máy bay không người lái để vận chuyển nước uống, lương khô và đồ hộp.

Đối mặt với tình hình thiên tai nghiêm trọng, từ ngày 7 tháng 7, lực lượng cứu hộ đã xuất động hơn 100 chiếc thuyền cao su đến hiện trường tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, mỗi chiếc thuyền cao su chỉ có thể chở được dưới 10 học sinh, tiến độ di chuyển rất chậm chạp.

Để nhanh chóng sơ tán giáo viên và học sinh bị mắc kẹt, bắt đầu từ 5 giờ chiều ngày 8 tháng 7, đội cứu hộ An Năng Trung Quốc đã cử cầu phao tự hành vào hiện trường tiếp viện.

Loại cầu phao này có động cơ tích hợp, có thể nhanh chóng lắp ráp thành nền tảng tác nghiệp trên mặt nước, boong tàu dài 60 mét, có thể nhanh chóng thay đổi hình dạng, hợp lại hoặc mở ra, sức chứa hơn 60 tấn, mỗi lần có thể vận chuyển an toàn 500 người, nên còn được gọi là "tàu sân bay cứu hộ trên mặt nước".

Phát minh cầu phao ấn tượng của Trung Quốc

Tối ngày 8 tháng 7, tàu sân bay cứu hộ trên mặt nước đã vận chuyển được 1.000 giáo viên và học sinh tại khu giáo dục Quý Cảng.

Nhìn thấy "tàu sân bay cứu hộ trên mặt nước" tham gia cứu hộ, nhiều học sinh đã reo hò phấn khích. Một học sinh của Học viện Kỹ thuật Logistics Quảng Tây sau khi được cứu thậm chí đã xúc động rơi nước mắt: "Thấy chiếc tàu này là rơi nước mắt rồi, rất xúc động!".

Sau khi giáo viên và học sinh mắc kẹt lên "tàu sân bay cứu hộ trên mặt nước", họ được chính quyền địa phương sắp xếp lên xe buýt đến nơi an toàn để nghỉ ngơi, đã có học sinh được phụ huynh đón về.

Được biết, Tập đoàn An Năng Trung Quốc là đơn vị thành viên của Ủy ban Phòng chống, Giảm nhẹ và Cứu trợ thiên tai quốc gia, Tổng cục Phòng chống lũ lụt quốc gia và Bộ Chỉ huy Cứu trợ động đất của Quốc vụ viện. Sau khi thiên tai xảy ra ở Quảng Tây, Tập đoàn An Năng Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp ngay lập tức, tổ chức 350 lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp từ khắp nơi, mang theo 130 bộ thiết bị chuyên dụng như thiết bị thăm dò truyền thông và thoát nước úng ngập, khẩn trương đến cứu viện Quảng Tây.

Nguồn: CCTV, HK01