Một trong những dịch vụ thú vị mà khách Tây trải nghiệm khi đến Việt Nam đó chính là may đồ và sửa chữa trang phục.

Có những điều đã trở nên quá đỗi quen thuộc trong cuộc sống thường ngày đến mức đôi khi chúng ta chẳng mấy khi để tâm. Thế nhưng, với những vị khách lần đầu đặt chân đến một đất nước mới, chính những điều bình dị ấy lại có thể trở thành trải nghiệm thú vị khó quên. Ở Việt Nam cũng vậy, bên cạnh những món ăn đường phố hấp dẫn, quán cà phê độc đáo hay những khu chợ nhộn nhịp, có một dịch vụ nhỏ bé nhưng lại khiến nhiều du khách nước ngoài thích thú khi trải nghiệm. Đó chính là may đồ, sửa chữa quần áo. Từ việc may mới trang phục theo đúng sở thích, vóc dáng đến sửa những chiếc quần quá dài, áo bị rộng hay thay khóa kéo bị hỏng, tất cả đều có thể được những người thợ may Việt Nam xử lý nhanh gọn bằng đôi bàn tay khéo léo và kinh nghiệm lành nghề.

Dịch vụ may vá quá đỗi quen thuộc với người Việt

Dịch vụ may đo, sửa chữa quần áo phổ biến đến mức người Việt chúng ta gần như mặc định sự hiện diện của những cửa tiệm này trong đời sống hằng ngày. Ở quê, gần như thôn xóm nào cũng có thể bắt gặp cửa tiệm lớn nhỏ của các bà, các cô, các chị hằng ngày cặm cụi bên chiếc máy may để nhận sửa chữa, may vá quần áo cho bà con. Từ chiếc quần bị dài, chiếc áo hơi rộng, trang phục bị bục chỉ cho đến những món đồ hỏng khóa kéo, khuy cài..., gần như vấn đề nào cũng có thể nhờ các cô, các bác xử lý. Tại các thành phố lớn, những cửa hàng may đo, sửa chữa quần áo lớn nhỏ cũng xuất hiện ở khắp nơi, từ mặt phố đông đúc đến những con ngõ nhỏ trong khu dân cư. Gọi là dịch vụ quen thuộc, thậm chí có phần bình dị, nhưng thử một ngày thiếu đi những người thợ may này, nhiều khi chúng ta phải "khóc một dòng sông". Bởi chẳng phải ai cũng thành thạo việc đo đạc, cắt vải, căn chỉnh và khâu vá khéo léo như họ.

Nguồn: TikTok @tiemmaybonghoa

Nguồn: TikTok @thuymayva1

Với khách Tây, trải nghiệm dịch vụ may vá mang đến rất nhiều điều thú vị

Nếu với người Việt, dịch vụ may đo, sửa chữa quần áo là điều quá đỗi quen thuộc thì trong mắt nhiều du khách nước ngoài, đây lại là một trải nghiệm khá thú vị khi đặt chân đến Việt Nam. Không ít khách Tây tỏ ra hào hứng khi có dịp ghé các tiệm may địa phương, tận mắt chứng kiến cách những người thợ Việt xử lý trang phục một cách khéo léo và nhanh chóng.

Với đôi bàn tay lành nghề, những người thợ may Việt Nam có thể giải quyết nhiều vấn đề tưởng chừng phức tạp chỉ trong thời gian ngắn. Từ những lỗi nhỏ như bục chỉ, hỏng khóa kéo, thay khuy cài cho đến các yêu cầu cần sự tỉ mỉ hơn như bóp eo, nới rộng, lên gấu quần hay chỉnh lại phom dáng trang phục..., tất cả đều có thể được xử lý theo mong muốn của khách hàng. Không ít món đồ tưởng chừng phải bỏ xó hoặc khó mặc vừa đã được các thợ may Việt Nam "cứu cánh", giúp du khách tiếp tục sử dụng và có được thành phẩm vừa vặn như ý.

Nguồn: TikTok @nhamaythuy.hanoi

Nguồn: TikTok @nhamaythuy.hanoi

Điều khiến trải nghiệm này trở nên đáng nhớ không chỉ nằm ở sự khéo léo của người thợ mà còn ở tốc độ phục vụ và mức giá hợp lý. Nếu với người Việt, việc mang một chiếc quần quá dài hay chiếc áo bị rộng ra tiệm may gần nhà để sửa chỉ là chuyện thường ngày thì với khách nước ngoài, được tận mắt chứng kiến món đồ của mình thay đổi chỉ sau một khoảng thời gian ngắn lại mang đến cảm giác mới mẻ. Tùy vào loại trang phục và mức độ chỉnh sửa, chi phí thường dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Khách hàng vừa không phải chờ đợi quá lâu, vừa có thể nhận lại món đồ được chỉnh sửa theo đúng yêu cầu mà không cần bỏ ra khoản tiền quá lớn. Bên cạnh đó, sự thân thiện, nhiệt tình của những người thợ cũng góp phần tạo nên thiện cảm với du khách. Đặc biệt, các tiệm may, sửa quần áo có mặt ở rất nhiều nơi, từ những con phố đông đúc đến các khu dân cư, nên việc tìm kiếm một địa chỉ để trải nghiệm cũng không quá khó khăn.

Nguồn: TikTok @coanhthomay

Bên cạnh sửa đồ, dịch vụ may đồ cũng "hot hit" với khách tây

Không dừng lại ở việc sửa chữa quần áo có sẵn, dịch vụ may đo theo yêu cầu cũng là trải nghiệm được nhiều du khách nước ngoài yêu thích khi đến Việt Nam. Thay vì mất thời gian tìm kiếm những bộ trang phục vừa vặn tại các cửa hàng thời trang, khách Tây có thể tự chọn kiểu dáng, chất liệu, màu sắc rồi đặt thợ may thiết kế riêng theo số đo và sở thích cá nhân. Từ những bộ vest chỉn chu, váy áo thanh lịch đến trang phục truyền thống như áo dài, gần như mọi yêu cầu đều có thể được các tiệm may đáp ứng. Điểm hấp dẫn của dịch vụ này nằm ở khả năng cá nhân hóa trang phục, thời gian hoàn thiện tương đối nhanh và mức giá dễ chịu so với nhiều quốc gia phương Tây. Du khách có thể ghé tiệm lấy số đo, trao đổi về thiết kế, thử đồ và yêu cầu chỉnh sửa nếu cần thiết. Nhờ vậy, họ không chỉ sở hữu một món đồ được may riêng vừa vặn với cơ thể mà còn có cơ hội trải nghiệm một nét nghề truyền thống thú vị của người Việt Nam. Với nhiều người, bộ trang phục được đặt may tại Việt Nam còn trở thành món quà lưu niệm đặc biệt, gắn với những kỷ niệm trong chuyến đi.

Nguồn: TikTok @tiemmaybonghoa

Nguồn: TikTok @blueeyetailor

Nguồn: TikTok @huong.tailor.ho.chi.minh