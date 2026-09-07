Lực lượng Không quân Vũ trụ Pháp dự kiến sẽ nhận 47 máy bay chiến đấu Rafale phiên bản F5 mới nhất vào năm 2035.

Điều này được chứng minh bằng Chương trình Kế hoạch Quân sự (LPM) cập nhật của Pháp giai đoạn 2024 - 2030. Đây chủ yếu là các tiêm kích dành cho Lực lượng Không quân Chiến lược Pháp (FAS), thực hiện nhiệm vụ răn đe hạt nhân.

Rafale F5 sẽ là một bản nâng cấp toàn diện hơn nhiều so với các biến thể trước đây. Máy bay sẽ được trang bị hệ thống điều khiển tiên tiến, radar cải tiến, hệ thống tác chiến điện tử, tổ hợp phòng thủ trên không, vũ khí mới, bao gồm cả tên lửa MICA NG, và phương tiện trao đổi dữ liệu được cải tiến.

Điều đáng chú ý nhất là Rafale F5 có khả năng sử dụng tên lửa hạt nhân siêu thanh ASN4G đầy hứa hẹn.

Bên cạnh đó, Pháp đang phát triển một loại máy bay không người lái chiến đấu để hoạt động cùng với Rafale F5. Hợp đồng đầu tiên cho việc phát triển loại UAV này đã được ký kết với các công ty Dassault Aviation, Thales và Safran.

Theo thông tin được cung cấp, máy bay không người lái này được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ trong môi trường khó khăn, đặc biệt là chế áp hệ thống phòng không đối phương, và sẽ được sử dụng phối hợp với tiêm kích Rafale F5.

Hình minh họa máy bay chiến đấu Rafale F5 được trang bị tên lửa ASN4G thế hệ mới.

Tuy nhiên bất chấp kế hoạch của Pháp, chương trình phát triển phiên bản mới của máy bay chiến đấu này đang gặp khó khăn về tài chính.

Vào tháng 4, có thông tin cho biết Pháp sẽ đảm nhận toàn bộ việc tài trợ cho dự án phát triển tiêm kích Rafale F5, sau khi các cuộc đàm phán với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất về một dự án chung thất bại.

Nguyên nhân không đạt được đồng thuận là do Pháp đề nghị UAE tham gia dự án để đổi lấy đầu tư, nhưng không có sự góp mặt của các công ty địa phương vào quá trình phát triển và khả năng tiếp cận công nghệ.

UAE dự kiến sẽ đóng góp tới 3,5 tỷ euro cho chương trình này, với tổng chi phí ước tính khoảng 5 tỷ euro. Do sự từ chối của UAE, tất cả nghĩa vụ tài chính cho dự án sẽ thuộc về Bộ Quốc phòng Pháp, điều này theo dự báo sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện.