Pháp mời 9 đồng minh NATO ở sườn Đông châu Âu diễu binh mừng Quốc khánh

Pháp mời binh sĩ đến 9 quốc gia đồng minh NATO ở sườn Đông châu Âu tham dự lễ diễu binh mừng Quốc khánh truyền thống 14/7 trên đại lộ Champs-Élysées ở thủ đô Paris trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine đang đẩy châu Âu vào biến động địa chính trị lớn nhất kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự lễ diễu binh 14/7.

Giống như truyền thống hàng năm, tâm điểm của lễ mừng Quốc khánh Pháp 14/7 là lễ diễu binh trên đại lộ Champs-Élysées ở trung tâm thủ đô Paris, kéo dài từ Khải Hoàn Môn xuống Quảng trường Concorde, với sự hiện diện của tất cả những lãnh đạo chính trị và quân đội cấp cao nhất của Pháp cũng như các khách mời danh dự, các phái đoàn ngoại giao.

Lễ diễu binh mừng Quốc khánh Pháp năm nay có chủ đề “Sẻ chia ngọn lửa”, với ngụ ý đề cập đến mối quan hệ giữa quân đội với quốc gia, đến ngọn lửa Kháng chiến của Pháp trong Thế chiến II và đến ngọn lửa Olympic khi thủ đô Paris của Pháp sẽ là chủ nhà của Thế Vận hội mùa Hè 2024. Hơn 6300 người sẽ tham gia lễ diễu binh.

Diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang trải qua các biến động địa chính trị lớn nhất từ sau khi kết thúc Chiến tranh lạnh do cuộc xung đột Nga-Ukraine nên chính quyền Pháp đặc biệt quan tâm đến vấn đề gia tăng sức mạnh quốc phòng của nước Pháp và châu Âu tại lễ mừng Quốc khánh năm nay.

Ngoài quân đội Pháp, lễ diễu binh trên đại lộ Champs-Élysées năm nay còn có sự tham dự của binh sĩ đến từ 9 quốc gia khác là Ba Lan, CH Czech, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria và 3 quốc gia Baltic. Việc Pháp mời toàn bộ các thành viên NATO ở sườn Đông châu Âu dự lễ diễu binh năm nay được cho là thông điệp thể hiện sự đoàn kết của Pháp với các nước này trong việc ứng phó với các thách thức an ninh nghiêm trọng từ xung đột Nga-Ukraine.

Trước đó, trong chiều ngày 13/07, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã có bài phát biểu quan trọng tại Bộ Quân đội Pháp, trong đó ông Macron nhận định, chiến tranh đã quay trở lại trên đất châu Âu, buộc châu Âu phải nhớ lại những bi kịch trong quá khứ và do đó quân đội Pháp cần phải nâng cao tinh thần chiến đấu.

Ông Macron cũng tuyên bố giữ vững các cam kết gia tăng chi tiêu quốc phòng cho quân đội Pháp: “Chúng tôi đã giám sát chặt chẽ để đảm bảo rằng ngân sách quốc phòng mỗi năm, như đã đề ra trong luật về các chương trình quân sự, được tôn trọng trước Quốc hội cũng như trước các quân nhân. Chương trình này sẽ được duy trì thông qua việc giữ vững những định hướng lớn cũng như tiếp tục các nỗ lực đã được thực hiện, bởi tất cả những gì đang diễn ra hiện nay, đáng tiếc, lại đang khẳng định những phân tích chiến lược mà những quan sát mà chúng tôi đã nhận thấy từ cách đây vài năm”.

Để tất cả các buổi lễ mừng Quốc khánh năm nay diễn ra trong trật tự, an toàn trên toàn lãnh thổ, Bộ Nội vụ Pháp đã huy động 125.000 nhân viên an ninh, bao gồm cảnh sát, hiến binh, lực lượng cứu hoả, nhân viên y tế, trực chiến từ sáng sớm cho đến hết nửa đêm ngày 14/07, sau khi các màn bắn pháo hoa mừng Quốc khánh kết thúc. Riêng tại thủ đô Paris, 12 ngàn nhân viên an ninh đã được huy động.

Ngoài lực lượng cảnh sát, hiến binh, nhà chức trách Pháp năm nay huy động một số lượng lớn lính cứu hoả, nhân viên y tế bởi nước Pháp đang trải qua đợt nắng nóng lớn trên toàn quốc nên nhà chức trách lo ngại nhiều người già, trẻ nhỏ sẽ gặp vấn đề về sức khỏe khi tham gia các buổi lễ mừng Quốc khánh, đồng thời nguy cơ hỏa hoạn sẽ gia tăng sau các buổi bắn pháo hoa./.