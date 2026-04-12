Pháp: Giải cứu cậu bé bị bố nhốt trong xe suốt từ năm 2024

Bình Giang |

Giới chức Pháp vừa giải cứu bé trai 9 tuổi bị nhốt trong thùng xe bán tải của bố mình suốt từ năm 2024. Cậu bé đã nhập viện, còn ông bố bị bắt giữ.

Giải cứu cậu bé 9 tuổi bị nhốt trong xe suốt từ năm 2024 - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi cậu bé 9 tuổi được giải cứu từ thùng xe tải nhỏ của bố. (Ảnh: AP)

Cảnh sát được một người hàng xóm báo tin sau khi nghe thấy “tiếng trẻ con” phát ra từ chiếc xe bán tải hôm 6/4, tại làng Hagenbach gần biên giới với Thụy Sĩ và Đức, công tố viên Nicolas Heitz cho biết trong thông cáo đưa ra ngày 11/4.

Sau khi phá cửa xe, cảnh sát tìm thấy đứa trẻ “nằm co quắp, trần truồng, được phủ bằng tấm chăn trên đống rác và gần phân”, thông cáo cho biết. Cậu bé bị suy dinh dưỡng và không thể đi lại.

Ông bố nói với cảnh sát rằng đã nhốt đứa trẻ trong xe tải nhỏ từ tháng 11/2024 “để bảo vệ con”, vì người bạn đời của ông muốn đưa cậu vào bệnh viện tâm thần.

Công tố viên cho biết không có hồ sơ y tế nào ghi nhận cậu bé có vấn đề về tâm thần trước khi mất tích và cậu bé có thành tích học tập tốt ở trường.

Theo công tố viên, cậu bé nói với cảnh sát rằng cậu gặp rất nhiều khó khăn với người bạn đời của bố mình và nghĩ rằng bố cậu “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc nhốt cậu lại. Cậu cho biết đã không tắm rửa từ năm 2024.

Người bố bị tạm giam với cáo buộc bắt cóc và các tội danh khác. Theo công tố viên, người bạn đời của ông ta phủ nhận việc biết cậu bé ở trong xe. Bà ta cũng bị buộc tội, trong đó có tội không giúp đỡ trẻ vị thành niên gặp nguy hiểm, nhưng được thả dưới sự giám sát của tòa án.

Chị gái 12 tuổi của cậu bé và con riêng 10 tuổi của ông bố được giao cho cơ quan dịch vụ xã hội chăm sóc.

Văn phòng công tố đang điều tra xem liệu có ai khác biết về việc cậu bé bị giam giữ hay không.

Bạn bè và gia đình nói với các điều tra viên, rằng họ nghĩ cậu bé đang ở trong một viện tâm thần. Theo văn phòng công tố, giáo viên của cậu được thông báo cậu đã chuyển đến một trường khác.

Chính quyền chưa công bố tên của nạn nhân hoặc người thân của cậu.

Tử vi ngày mới 12/4: 3 con giáp hứng trọn may mắn, tài lộc vô cùng vượng phát dịp cuối tuần
Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

01:34
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
