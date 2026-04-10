Pháp gia tăng áp lực buộc Hy Lạp giao tiêm kích Mirage 2000-5 cho Ukraine

Bạch Dương |

Không quân Ukraine nhiều khả năng sắp có thêm tiêm kích Mirage 2000-5 do Hy Lạp viện trợ.



Pháp đang gia tăng áp lực lên Hy Lạp để buộc nước này cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu Mirage 2000-5, loại tiêm kích hiện đang phục vụ trong Không quân Ukraine. Thông tin nói trên được tờ báo Hy Lạp Kathimerini cho biết.

Vấn đề này càng trở nên cấp bách hơn trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc quốc phòng giữa Pháp và Hy Lạp được tăng cường, khi Pháp tìm kiếm sự ủng hộ rộng rãi hơn dành cho Ukraine.

Theo thông tin đăng tải, Hy Lạp đã cung cấp cho Ukraine một số loại vũ khí, bao gồm tên lửa cho hệ thống phòng không Crotale và nhiều loại đạn dược khác, nhưng chưa đồng ý chuyển giao máy bay.

"Các quan chức Pháp đã đưa ra những đề nghị vượt qua sự phản kháng của Hy Lạp, bao gồm cả khả năng cung cấp thêm máy bay chiến đấu Rafale với giá ưu đãi hơn", tờ Kathimerini nói rõ.



Máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Không quân Hy Lạp.

Cần nhấn mạnh, Hy Lạp khẳng định rằng bất kỳ vụ chuyển nhượng nào cũng sẽ đòi hỏi phải có sự bồi thường.

Tính đến năm 2024, Hy Lạp có 19 máy bay chiến đấu Mirage 2000-5EG Mk 2 đang hoạt động, cùng với 10 chiếc Mirage 2000EG khác trong tình trạng cất giữ.

Kế hoạch loại biên và bán các mẫu tiêm kích cũ của Hy Lạp lần đầu tiên được công bố vào tháng 3/2024. Tại thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nikos Dendias đã xác nhận kế hoạch của chính phủ về việc tái cấu trúc triệt để Lực lượng vũ trang Hy Lạp như một phần của "dự án cải cách lớn nhất trong lịch sử nhà nước Hy Lạp hiện đại".

Để đạt được mục tiêu này, Không quân Hy Lạp đang xem xét khả năng mua một lô máy bay chiến đấu Rafale phiên bản F4.3 từ Pháp.

Việc đặt hàng phiên bản Rafale F5 cũng không bị loại trừ nếu chúng có sẵn vào năm 2030, mặc dù hiện tại dự kiến biến thể này sẽ không được đưa vào phục vụ trước năm 2035.

Một trong những lý do cho việc mua sắm mới là do thời hạn ngừng hoạt động của các máy bay chiến đấu Mirage 2000-5, chúng chỉ được Tập đoàn Dassault hỗ trợ cho đến năm 2027.

Theo Kathimerini


