Phát biểu trên truyền hình toàn quốc, ông Macron nhấn mạnh: "Trước tình hình bất ổn và những diễn biến khó lường trong những ngày tới, tôi đã quyết định triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle cùng khí tài không quân và tàu hộ tống tới Địa Trung Hải".

Theo Tổng thống Pháp, tàu sân bay sẽ được hộ tống bởi các tàu khu trục và phi đội máy bay. Ông cũng cho biết thêm rằng các tiêm kích Rafale, hệ thống phòng không và radar cảnh báo sớm đã được triển khai tới Trung Đông chỉ trong vài giờ qua.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì nỗ lực này chừng nào còn cần thiết", ông Macron khẳng định.

Trước đó, Pháp cùng Anh và Đức tuyên bố không tham gia vào các cuộc tấn công nhằm vào Iran do Mỹ và Israel tiến hành từ cuối tuần trước. Tuy nhiên, các nước này sẵn sàng thực hiện những biện pháp phòng thủ, bao gồm vô hiệu hóa năng lực phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nếu cần thiết.

Ông Macron cũng tiết lộ lực lượng Pháp đã bắn hạ một số máy bay không người lái "trong hành động tự vệ chính đáng ngay từ những giờ đầu của cuộc xung đột" nhằm bảo vệ không phận của các đồng minh.

Giải thích về quyết định điều động tàu sân bay, Tổng thống Pháp Macron viện dẫn vụ tấn công hôm 2/3 nhằm vào một căn cứ không quân của Anh tại Síp. Ông lưu ý rằng Síp là thành viên Liên minh châu Âu và Pháp gần đây đã ký kết một hiệp định đối tác chiến lược với quốc gia này.

Tàu sân bay Charles de Gaulle là soái hạm của Hải quân Pháp và là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất của châu Âu tính đến thời điểm hiện tại. Được đưa vào hoạt động năm 2001, con tàu được đặt theo tên vị tướng kiêm tổng thống nổi tiếng của Pháp, Charles de Gaulle.

Với lượng choán nước khoảng 42.000 tấn và chiều dài hơn 260 mét, tàu có thể mang theo khoảng 30-40 máy bay, bao gồm tiêm kích Dassault Rafale M, máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye cùng nhiều trực thăng. Hệ thống phóng máy bay bằng máy phóng (CATOBAR) cho phép triển khai các chiến đấu cơ có tải trọng lớn, tương tự mô hình của Hải quân Mỹ.

Nhờ sử dụng hai lò phản ứng hạt nhân, Charles de Gaulle có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không cần tiếp nhiên liệu thường xuyên, giúp tăng đáng kể tầm hoạt động và khả năng hiện diện toàn cầu.