Pháp chi hơn 1 tỷ euro hỗ trợ nông dân do nắng nóng

Pháp công bố gói hỗ trợ hơn 1 tỷ euro cho nông dân bị thiệt hại bởi nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng mùa hè năm nay, trong đó 520 triệu euro sẽ được giải ngân khẩn cấp.

Nắng nóng gay gắt tại Pháp trong mùa hè được cho là có liên quan đến hiện tượng El Niño. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Annie Genevard ngày 4-9 cho biết chính phủ sẽ triển khai gói hỗ trợ nhằm giúp các trang trại khắc phục thiệt hại và khôi phục sản xuất. Hiện khoảng 30.000 đến 35.000 trang trại đang gặp khó khăn tài chính.

“Một tỷ euro là một nỗ lực khổng lồ trong bối cảnh ngân sách hiện nay”, hãng tin Reuters dẫn lời bà Genevard.

Trong tổng số tiền hỗ trợ, khoảng 520 triệu euro dự kiến được giải ngân nhanh thông qua cơ chế bồi thường tổn thất do thiên tai, giúp giảm nguy cơ các trang trại rơi vào tình trạng phá sản. Chính phủ cũng dành 235 triệu euro cho quỹ phục hồi để hỗ trợ mua hạt giống, cây giống và thức ăn chăn nuôi.

Các biện pháp khác gồm giảm thuế đất, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và trợ cấp nhiên liệu. Chương trình hỗ trợ mua phân đạm cũng được kéo dài đến cuối năm với ngân sách 145 triệu euro.

Hiệp hội Nông dân Quốc gia Pháp (FNSEA) ước tính thiệt hại do mất sản lượng ít nhất 10 tỷ euro, trong đó lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt mỗi ngành thiệt hại hơn 5 tỷ euro.

Mức độ thiệt hại diễn ra sau một mùa hè đặc biệt khắc nghiệt. Theo Bộ Nông nghiệp Pháp, nhiệt độ trung bình trong tháng 7 đạt 24,9°C, vượt các mức từng ghi nhận vào năm 2003 và 1976. Khoảng 65% lãnh thổ trải qua hạn hán nghiêm trọng và 95 tỉnh phải áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng nước vào thời điểm cao nhất của mùa hè.

Tác động đã lan sang triển vọng kinh tế. Ngày 2-9, Bộ Tài chính Pháp cảnh báo nắng nóng và hạn hán trong mùa hè có thể khiến tăng trưởng kinh tế giảm 0,1%, chủ yếu do doanh thu nông nghiệp sụt giảm mạnh.

Theo bà Genevard, trước mắt Pháp sẽ tập trung giúp nông dân khắc phục thiệt hại và khôi phục sản xuất, đồng thời về lâu dài nâng khả năng thích ứng của ngành nông nghiệp trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.