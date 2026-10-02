Pháp bắt giữ gần 2.000 người

Ngày 1/10, cảnh sát chống bạo động đã bắt giữ gần 2.000 người, khi tình trạng bất ổn của sinh viên lan rộng khắp nước Pháp.

Sinh viên giơ cao biểu ngữ phản đối, trong một cuộc biểu tình đòi hỏi điều kiện giáo dục tốt hơn ở Saint-Denis, phía Bắc Paris, ngày 1/10/2026.

Cảnh sát chống bạo động đã bắn hơi cay vào các sinh viên biểu tình ở Saint-Denis, một vùng ngoại ô của Paris, trong bối cảnh các cuộc đình công trên toàn quốc dẫn đến gần 2.000 vụ bắt giữ trên khắp nước Pháp hôm 1/10.

Học sinh trung học và sinh viên đại học đã cùng tham gia cuộc đình công của lính cứu hỏa, nhân viên y tế, nhân viên vận tải và các công chức khác, yêu cầu tuyển dụng thêm giáo viên thay thế và cải thiện điều kiện học tập.

Họ dựng lên các rào chắn tạm thời, phong tỏa trường học và đại học, đốt cháy thùng rác trong các cuộc đối đầu với cảnh sát.

Tổng cộng 1.949 người đã bị bắt giữ vào ngày 1/10, tăng so với 625 người của ngày hôm trước.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez lên án điều mà ông mô tả là “bạo lực không kiểm soát”, trong khi bộ này báo cáo, 305 sĩ quan cảnh sát và hiến binh đã bị thương.

Bộ trưởng Giáo dục Edouard Geffray cho biết, hơn 400 trường học sẽ đóng cửa vào ngày 2/10, do tình trạng bất ổn.

Ông lập luận phong trào học sinh đã bị "các nhóm bạo lực khống chế".

Ông Nunez cho biết, cơ quan giám sát cảnh sát của Pháp, Tổng Thanh tra Cảnh sát Quốc gia, đã mở 3 cuộc điều tra về các vụ việc trong đó sinh viên bị thương.





Trong một trường hợp, các công tố viên cho biết, 1 thanh niên ở Tours bị thương ở đầu, do trúng đạn bắn ra từ một loại vũ khí không gây chết người của cảnh sát.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ đã bảo vệ phản ứng tổng thể của cảnh sát, cho rằng đó là sự cân xứng.

Chính phủ đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, sau đó Văn phòng Thủ tướng trích dẫn các cơ quan tình báo tuyên bố, bạo lực đã được tổ chức bởi đảng cánh tả La France Insoumise (Nước Pháp Bất khuất, LFI) và “các thế lực cực tả của đảng này”.

Người phát ngôn LFI, Manuel Bompard, kêu gọi chính phủ "không nên sa đà vào các thuyết âm mưu, hoặc đối xử với học sinh trung học như trẻ con".

“Phong trào tự phát này ra đời từ sự thất vọng trước những điều kiện giáo dục hoàn toàn không thể chấp nhận được”, ông Bompard nói.

Jean-Luc Melenchon, ứng cử viên của LFI trong cuộc bầu cử chủ tịch năm tới, kêu gọi sinh viên chỉ sử dụng các phương pháp bất bạo động.

Các học sinh đang yêu cầu tăng ngân sách cho giáo dục công lập, giảm tải thời khóa biểu và giảm sĩ số lớp học.

Christelle Kauffmann, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn quản lý trường học SNPDEN-Unsa, cho biết hiệu trưởng thiếu nguồn lực để giảm sĩ số lớp học.

Trả lời phỏng vấn kênh BFM TV, bà lên án những vụ tấn công nhằm vào hiệu trưởng các trường học, trong đó có một số người bị thương trong các cuộc biểu tình.

Một số trường học đã bị hư hại và phá hoại trong cuộc bạo loạn, bao gồm trường Lycee Diderot ở Paris, nơi mặt tiền bị đen kịt do một đám cháy lớn, liên quan đến thùng rác và xe tay ga.

Trong khi đó, trường Lycee Nelson-Mandela ở Nantes đã bị một đám cháy cố ý gây thiệt hại cho tòa nhà.

Theo RT



