Pháo tự hành hạng nặng M110 203 mm sắp có mặt tại chiến sự

Hy Lạp đã công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine, bao gồm việc chuyển giao 60 hệ thống pháo tự hành M110A2 cỡ nòng 203 mm, cùng với một lượng đạn dược đáng kể.

Theo tờ báo Ef.Syn trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hy Lạp, dự kiến Athens sẽ giao 150.000 quả đạn pháo 203 mm, cũng như hàng nghìn quả đạn rocket Zuni 70 mm và 127 mm. Tổng giá trị của đợt viện trợ quân sự này ước tính gần 200 triệu euro.

Theo nguồn tin, thỏa thuận có thể được thực hiện thông qua Cộng hòa Séc - nước sẽ đóng vai trò trung gian cho việc chuyển giao vũ khí. Phương án cho cả việc trao đổi hàng hóa và mua trực tiếp đang được thảo luận, sẽ giúp Hy Lạp nâng cấp kho vũ khí của mình bằng nguồn thu từ thỏa thuận.

Bước đi nói trên là một phần trong nỗ lực hỗ trợ rộng hơn được các quốc gia NATO dành cho Ukraine, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của nước này trong bối cảnh xung đột đang diễn ra căng thẳng.

Trước đây Hy Lạp đã cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm đạn dược và nhiều thiết bị khác, nhưng gói hỗ trợ mới nhất nổi bật vì quy mô và bao gồm cả pháo hạng nặng.

Pháo tự hành M110 có uy lực lớn, mặc dù đây là một thiết kế cũ.

Pháo tự hành M110 203 mm được bắt đầu phát triển từ giữa những năm 1950, nguyên mẫu đầu tiên có tên gọi T-236 được chế tạo vào năm 1959. M110 chính thức biên chế cho Lục quân và Thủy quân lục chiến Mỹ từ năm 1963.

Pháo tự hành M110 203 mm cũng như "người anh em" của nó là "Vua chiến trường" M107 175 mm đều sử dụng chung khung gầm cơ sở xe thiết giáp M578 nhằm tạo thuận tiện cho công tác hậu cần.

Trái tim của xe là động cơ diesel tăng áp 8V71T do General Motors chế tạo, có công suất 405 mã lực cùng hộp số tự động Allison XTG-411-2A với 4 số tiến và 2 số lùi, cho tốc độ tối đa 56 km/h, dự trữ hành trình 520 km, khả năng vượt dốc 30 độ, băng qua hào rộng 2,3 m.

Hệ thống pháo tự hành M110 sử dụng pháo M2A2 203 mm L/25 (nòng dài gấp 25 lần đường kính), phát triển từ khẩu BL 8-inch của Anh từng sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Pháo M2A2 L/25 của M110 bắn những viên đạn nặng 200 pound (khoảng 90 kg), có sức công phá rất lớn đi xa 17 km, hoặc lên tới 30 km với đạn tăng tầm lắp tầng đẩy phụ trợ.

Pháo tự hành M110 có một dầm thủy lực hỗ trợ việc nạp đạn, tuy nhiên nó dễ bị sự cố và thường làm chậm hoạt động do yêu cầu kíp chiến đấu phải hạ hoàn toàn nòng trước khi sử dụng.

Tốc độ bắn của M110 chỉ được 1 phát/phút, tốc độ bắn trung bình là 2 phút cho mỗi loạt bắn. Trong trường hợp gấp bắn, kíp chiến đấu có thể tăng tốc độ bắn lên 2 - 4 phát/phút nếu nạp đạn bằng tay.

Việc này tuy đòi hỏi rất nhiều về sức khỏe của người lính, nhưng lại có ưu điểm là không cần phải hạ nòng pháo như dùng cơ cấu tự động. Thời gian triển khai bắn từ khi đang hành tiến chỉ yêu cầu 1 phút.

Kíp chiến đấu tiêu chuẩn của pháo tự hành M110 lên tới 13 người, trong đó 5 người trên xe (bao gồm lái xe, 2 pháo thủ, 2 nạp đạn) và 8 lính hỗ trợ đi kèm, họ di chuyển bằng xe chở đạn bọc thép M548.