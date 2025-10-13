Một công trình của Việt Nam về đích sớm 2 tháng, sở hữu công nghệ "vô tiền khoáng hậu"

Đáp án đúng là: A. Ngày 5/4, dấu ấn lịch sử thúc đẩy giao thương quốc tế
Giải thích: Ngày 5/4, Tập đoàn Hateco công bố hoạt động của Cảng Container Quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT), đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành hàng hải Việt Nam; cảng cho phép xuất khẩu trực tiếp qua Mỹ, châu Âu, thúc đẩy giao thương quốc tế và tạo động lực phát triển kinh tế cho miền Bắc và cả nước, với dự án hoàn thành vượt tiến độ 2 tháng sau hơn 30 tháng thi công từ tháng 8/2022.
Đáp án đúng là: A. Hệ thống đặt lịch hẹn xe TAS (Truck Appointment System)
Giải thích: Cảng HHIT áp dụng hệ thống đặt lịch hẹn xe container TAS (Truck Appointment System), lần đầu tiên tại Việt Nam, giúp tài xế chủ động hơn, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả vận hành; hệ thống này tích hợp với phần mềm TOS, giám sát thời gian thực qua trung tâm vận hành (OC), đảm bảo quản lý đồng bộ mọi hoạt động cảng.
Đáp án đúng là: C. Công nghệ nhận diện QR và OCR
Giải thích: Cảng HHIT tích hợp công nghệ nhận diện QR và OCR (nhận dạng ký tự quang học) cùng hệ thống cảnh báo an ninh thông minh, cho phép tự động hóa các quy trình kiểm tra và giám sát, nâng cao độ chính xác và an toàn trong vận hành cảng, góp phần xây dựng mô hình cảng thông minh đầu tiên tại Việt Nam.
Đáp án đúng là: B. 10 cẩu bờ STS và 36 cẩu e-RTG chạy điện, tiết kiệm năng lượng
Giải thích: Cảng HHIT sở hữu 10 cẩu bờ STS (ship-to-shore) tầm với 24 hàng container và 36 cẩu e-RTG chạy điện, giúp nâng hạ hàng hóa nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm năng lượng; đây là điểm đặc biệt, hỗ trợ tiếp nhận đồng thời 2 tàu container lớn nhất thế giới và vận hành thân thiện với môi trường.
Đáp án đúng là: B. 1.350 ổ cắm container lạnh, đảm bảo chuỗi cung ứng không gián đoạn
Giải thích: Hệ thống 1.350 ổ cắm container lạnh tại Cảng HHIT là một điểm đặc biệt, đáp ứng nhu cầu lưu trữ và bảo quản hàng hóa đặc biệt, đảm bảo chuỗi cung ứng không gián đoạn, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và hỗ trợ xuất khẩu trực tiếp qua Mỹ, châu Âu.
Đáp án đúng là: C. APM Terminals, hợp tác phát triển cảng và logistics
Giải thích: APM Terminals, thành viên Tập đoàn A.P.Moller-Maersk, là đối tác chiến lược của Hateco, chuyển giao công nghệ để xây dựng mô hình "Smart & Green Port"; hai bên hợp tác trong phát triển và khai thác cảng (đầu tư, thiết kế, hiệu quả hoạt động) và logistics (kết nối cảng, trung tâm logistics, vận tải nội địa) để tạo chuỗi cung ứng liền mạch.