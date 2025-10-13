Một công trình của Việt Nam về đích sớm 2 tháng, sở hữu công nghệ "vô tiền khoáng hậu"

Câu hỏi 1/6 Hỏi 1: Cảng Container Quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT) công bố hoạt động vào thời điểm nào, với ý nghĩa gì đối với ngành hàng hải Việt Nam? A. Ngày 5/4, dấu ấn lịch sử thúc đẩy giao thương quốc tế đúng B. Ngày 1/3, tăng cường vận tải nội địa sai C. Ngày 10/5, phát triển cơ sở hạ tầng miền Nam sai D. Ngày 15/6, hỗ trợ vận chuyển container lạnh sai Đáp án đúng là: A. Ngày 5/4, dấu ấn lịch sử thúc đẩy giao thương quốc tế Giải thích: Ngày 5/4, Tập đoàn Hateco công bố hoạt động của Cảng Container Quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT), đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành hàng hải Việt Nam; cảng cho phép xuất khẩu trực tiếp qua Mỹ, châu Âu, thúc đẩy giao thương quốc tế và tạo động lực phát triển kinh tế cho miền Bắc và cả nước, với dự án hoàn thành vượt tiến độ 2 tháng sau hơn 30 tháng thi công từ tháng 8/2022.





Câu hỏi 2/6 Hỏi 2: Hệ thống vận hành thông minh nào được áp dụng tại Cảng HHIT để quản lý hoạt động cảng một cách đồng bộ? A. Hệ thống đặt lịch hẹn xe TAS (Truck Appointment System) đúng B. Phần mềm quản lý container truyền thống sai C. Hệ thống nhận diện GPS thời gian thực sai D. Hệ thống giám sát thủ công qua camera sai Đáp án đúng là: A. Hệ thống đặt lịch hẹn xe TAS (Truck Appointment System) Giải thích: Cảng HHIT áp dụng hệ thống đặt lịch hẹn xe container TAS (Truck Appointment System), lần đầu tiên tại Việt Nam, giúp tài xế chủ động hơn, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả vận hành; hệ thống này tích hợp với phần mềm TOS, giám sát thời gian thực qua trung tâm vận hành (OC), đảm bảo quản lý đồng bộ mọi hoạt động cảng.





Câu hỏi 3/6 Hỏi 3: Công nghệ nào được tích hợp tại Cảng HHIT để hỗ trợ nhận diện và đảm bảo an ninh thông minh? A. Công nghệ nhận diện bằng sóng radio RFID sai B. Công nghệ định vị bằng radar sai C. Công nghệ nhận diện QR và OCR đúng D. Công nghệ cảm biến hồng ngoại sai Đáp án đúng là: C. Công nghệ nhận diện QR và OCR Giải thích: Cảng HHIT tích hợp công nghệ nhận diện QR và OCR (nhận dạng ký tự quang học) cùng hệ thống cảnh báo an ninh thông minh, cho phép tự động hóa các quy trình kiểm tra và giám sát, nâng cao độ chính xác và an toàn trong vận hành cảng, góp phần xây dựng mô hình cảng thông minh đầu tiên tại Việt Nam.

Câu hỏi 4/6 Hỏi 4: Điểm đặc biệt nhất về công nghệ trang thiết bị nâng hạ tại Cảng HHIT là gì? A. 15 cẩu STS tích hợp AI tự động hoàn toàn sai B. 10 cẩu bờ STS và 36 cẩu e-RTG chạy điện, tiết kiệm năng lượng đúng C. 8 cẩu bờ thủ công và 30 cẩu RTG chạy dầu sai D. 12 cẩu bờ STS tầm với 20 hàng container sai Đáp án đúng là: B. 10 cẩu bờ STS và 36 cẩu e-RTG chạy điện, tiết kiệm năng lượng Giải thích: Cảng HHIT sở hữu 10 cẩu bờ STS (ship-to-shore) tầm với 24 hàng container và 36 cẩu e-RTG chạy điện, giúp nâng hạ hàng hóa nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm năng lượng; đây là điểm đặc biệt, hỗ trợ tiếp nhận đồng thời 2 tàu container lớn nhất thế giới và vận hành thân thiện với môi trường.





Câu hỏi 5/6 Hỏi 5: Hệ thống hỗ trợ container lạnh tại Cảng HHIT có đặc điểm công nghệ nổi bật nào? A. 1.500 ổ cắm container lạnh, tích hợp cảm biến nhiệt độ sai B. 1.350 ổ cắm container lạnh, đảm bảo chuỗi cung ứng không gián đoạn đúng C. 800 ổ cắm container lạnh, tự động hóa hoàn toàn sai D. 1.000 ổ cắm container lạnh, vận hành bằng năng lượng mặt trời sai Đáp án đúng là: B. 1.350 ổ cắm container lạnh, đảm bảo chuỗi cung ứng không gián đoạn Giải thích: Hệ thống 1.350 ổ cắm container lạnh tại Cảng HHIT là một điểm đặc biệt, đáp ứng nhu cầu lưu trữ và bảo quản hàng hóa đặc biệt, đảm bảo chuỗi cung ứng không gián đoạn, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và hỗ trợ xuất khẩu trực tiếp qua Mỹ, châu Âu.



