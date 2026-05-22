Nhà báo Trevor Mogg - với kinh nghiệm viết hơn 9.000 bài viết chuyên sâu chủ đề khoa học, công nghệ thế giới - ngày 18/5 đã có bài phân tích về tuabin gió bay của Trung Quốc có thể khai thác nguồn năng lượng sạch mà các tuabin thông thường không thể đạt được.

SAWES Type S2000, phiên bản tuabin gió bay mới nhất ra mắt đầu năm 2026 của Trung Quốc, được ca ngợi là hệ thống điện gió trên không đầu tiên có khả năng tạo ra điện năng ở quy mô megawatt, tương đương với công suất 1 triệu watt.

Sản lượng điện hàng giờ của SAWES Type S2000 "có thể sạc đầy khoảng 30 xe điện từ 0% đến 100%".

Cỗ máy năng lượng bay lớn nhất thế giới

Theo Giám đốc điều hành của Sawes, ông Don Tuanrui, chuyến bay thử nghiệm SAWES Type S2000 đánh dấu sự khởi đầu chính thức của quá trình công nghiệp hóa điện gió nổi. Ảnh: Công ty Công nghệ Năng lượng Bắc Kinh Linyi Yunchuan/Sawes



Cỗ máy năng lượng SAWES Type S2000 của Trung Quốc không đơn thuần là tuabin gió bay mà còn là minh chứng cho thiết kế tưởng chỉ có trong phim viễn tưởng nay đang vươn cao lên bầu trời.

S2000 dài 60 mét - cao 40 mét - rộng 40 mét này chứa 12 tuabin với công suất 3 megawatt (tương đương 3000 kW). Để so sánh, tuabin trung bình ở Mỹ có công suất 2,75 megawatt.

Điều quan trọng, S2000 hoạt động ở độ cao 2000 mét so với mặt đất. Ở độ cao này, "pháo đài bay" khổng lồ này có thể khai thác "mỏ vàng" khổng lồ trên bầu trời.

Những cơn gió thổi đều đặn ở độ cao từ 500 - 10.000 mét so với mặt đất là một trong những nguồn năng lượng khổng lồ chưa được khai thác cuối cùng trên Trái đất. Chúng dồi dào, sẵn có và hoàn toàn không phát thải carbon.

"Mỏ vàng" khổng lồ trên bầu trời: Tuabin gió bay tạo đột phá song vẫn còn thách thức

Ý tưởng khai thác năng lượng từ những "pháo đài bay" khổng lồ lơ lửng trên bầu trời này thoạt nghe có vẻ như phim viễn tưởng, nhưng Trung Quốc đang xem xét nghiêm túc công nghệ này và đã đưa ra một số tuyên bố lớn về tiềm năng của nó.

Khác với các tuabin gió truyền thống đặt trên đất liền, SAWES không cần tháp cao hay móng sâu, giúp giảm 40% lượng vật liệu sử dụng và 30% chi phí điện năng. Toàn bộ hệ thống có thể được di dời trong vòng vài giờ, lý tưởng để khai thác năng lượng tái tạo ở sa mạc, đảo và các khu mỏ.

Những khinh khí cầu được neo giữ này chứa đầy khí heli và nâng các tuabin gió lên độ cao tới 2.000 mét (của phiên bản S2000).

"Vì công suất của tuabin gió tỷ lệ thuận với lũy thừa bậc 3 của tốc độ gió nên bầu trời chứa một nguồn năng lượng sạch khổng lồ chưa được khai thác. Cụ thể: Khi tốc độ gió tăng gấp đôi, năng lượng mà nó mang theo tăng gấp 8 lần. Khi tốc độ gió tăng gấp 3 lần thì năng lượng sẽ gấp 27 lần", Gong Zeqi, một nhà nghiên cứu từ AIR, cho biết trên Tân Hoa xã.

Ảnh về Hệ thống năng lượng gió trên không tầng bình lưu (SAWES) của Trung Quốc. Nguồn: Tân Hoa xã

Với gió ở độ cao mạnh hơn và ổn định hơn so với mặt đất, các tuabin quay có thể tạo ra điện năng một cách hiệu quả và truyền đến trạm mặt đất thông qua cáp.

Tuabin gió trên không có lợi thế lớn so với tuabin gió đặt trên mặt đất vì nó có thể bỏ qua các hạn chế về độ cao so với mặt đất. Nó cũng loại bỏ nhu cầu sử dụng đất, tận dụng được gió mạnh hơn và ổn định hơn, đồng thời cung cấp phạm vi địa điểm triển khai rộng hơn nhiều.

Diện tích rộng lớn của Trung Quốc cũng mang lại lợi thế, vì nước này có những vùng xa xôi rộng lớn với dân cư thưa thớt, rất lý tưởng cho việc triển khai khinh khí cầu có dây buộc.

Tuy nhiên, công nghệ này cũng đi kèm với những thách thức. Đơn cử, thời tiết bão tố có thể gây ra vấn đề - thời tiết khắc nghiệt có thể buộc khinh khí cầu phải hạ cánh cho đến khi điều kiện thời tiết ổn định hơn.

Ngoài ra, dây buộc có thể bị hao mòn đáng kể, dẫn đến hư hỏng cần sửa chữa, điều này có thể làm gián đoạn việc phát điện.

Chưa kể, vẫn cần phải xem xét cả các máy bay bay thấp, vì khinh khí cầu ở độ cao lớn được buộc dây có thể tạo ra mối nguy hiểm cho máy bay trực thăng và máy bay cứu hộ khẩn cấp hoạt động ở độ cao tương tự.

Hệ thống năng lượng gió trên không Tầng bình lưu (SAWES) được phát triển bởi Công ty SAWES Energy Technology với sự hợp tác của các viện nghiên cứu Trung Quốc, bao gồm Đại học Thanh Hoa và Viện Nghiên cứu Thông tin Hàng không Vũ trụ (AIR) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Vào tháng 10/2024, thiết kế đầu tiên của SAWES là S500 chứa đầy khí heli đã bay lên độ cao 500 mét so với mặt đất tại tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, tạo ra điện năng với công suất hơn 50 kW. Ba tháng sau, phiên bản S1000 đạt độ cao 1.000 mét, tăng gấp đôi công suất lên 100kW.

Nguồn: Tân Hoa xã, SAWES