Cứ đêm xuống, người ta lại bật đèn đỏ trong tàu ngầm - lý do?

Nếu bạn đã xem bất kỳ chương trình truyền hình hoặc phim nào có tàu ngầm, bạn có thể nhận thấy rằng những cảnh quay gay cấn thường được chiếu sáng bằng ánh sáng đỏ.

Điều này không chỉ nhằm mục đích tạo hiệu ứng kịch tính; tàu ngầm thực sự sử dụng ánh sáng đỏ, vì nó dịu mắt hơn.

Tại sao tàu ngầm lại sử dụng đèn đỏ vào ban đêm?

Để hiểu tại sao tàu ngầm sử dụng đèn đỏ vào ban đêm, điều quan trọng là phải biết mắt hoạt động như thế nào và ánh sáng cũng như màu sắc ảnh hưởng đến thị lực ban đêm ra sao.

Mắt được cấu tạo bởi các tế bào hình nón và hình que. Tế bào hình nón nằm ở trung tâm và được sử dụng cho thị giác ban ngày và thị giác màu, trong khi tế bào hình que có chức năng phát hiện chuyển động và mối đe dọa ở vùng ngoại vi, nhìn thấy màu đen trắng.

Mắt người có thể nhìn thấy ánh sáng có bước sóng từ 400 đến 700 nanomet, và diễn giải điều đó thành các màu từ tím đến đỏ. Vì ánh sáng đỏ có bước sóng dài nhất, nên mắt ít nhạy cảm hơn và dễ thích nghi hơn so với ánh sáng trắng truyền thống.

Do đó, ánh sáng đỏ cũng rất hữu ích để tối đa hóa khả năng nhìn ban đêm của bạn. Sau khoảng 20 phút trong điều kiện ánh sáng yếu, mắt bắt đầu sản sinh ra một chất hóa học gọi là rhodopsin, chất này kích hoạt các tế bào que.

Phải mất thêm 20 đến 40 phút nữa thì khả năng nhìn ban đêm mới thực sự hoạt động, nhưng ngay cả một lượng nhỏ ánh sáng mạnh cũng khiến rhodopsin bị phân hủy, từ đó khởi động lại toàn bộ quá trình. Ánh sáng đỏ yếu không có tác động tương tự, cho phép khả năng nhìn ban đêm của bạn hoạt động (và duy trì) như mong muốn.

ĐÂY LÀ CÂU TRẢ LỜI:

Vì ánh sáng đỏ ít gây hại cho mắt và không làm ảnh hưởng đến khả năng nhìn ban đêm, nên nó rất phù hợp cho tàu ngầm.

Nó vẫn chiếu sáng đủ không gian để thủy thủ đoàn có thể nhìn thấy những gì họ đang làm, đồng thời giúp những người trên tàu phân biệt được ngày và đêm khi ở dưới nước mà không có ánh sáng ban ngày.

Điều này rất quan trọng để duy trì giấc ngủ lành mạnh và tránh làm gián đoạn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể; các màu sắc ánh sáng khác nhau ảnh hưởng đến nhịp sinh học, và ánh sáng đỏ hầu như không có tác động.

Các nghiên cứu đã chỉ ra những dấu hiệu tích cực rằng ánh sáng đỏ có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn nữa. Ít nhất, nó không có tác động tiêu cực như ánh sáng xanh và trắng, do đó tốt hơn cho sức khỏe khi sử dụng trước khi ngủ.

Ánh sáng đỏ còn có rất nhiều ứng dụng khác ngoài tàu ngầm. Bạn cũng có thể đã nghe về liệu pháp ánh sáng đỏ từ nhiều người nổi tiếng và người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, những người khẳng định hiệu quả của nó trong nhiều lĩnh vực, từ chống lão hóa đến kích thích mọc tóc. Có cơ sở khoa học và lịch sử để chứng minh những tuyên bố này, mặc dù kết quả thường không ấn tượng như người dùng mong đợi.

Ngoài ra, đèn đỏ còn có lợi ích về môi trường. Những nơi như Đan Mạch đã lắp đặt đèn đường màu đỏ, ít gây hại hơn cho các loài dơi địa phương, vì đèn đường truyền thống được chứng minh là ảnh hưởng đến hành vi của chúng, đôi khi dẫn đến nguy hiểm.

Những nơi khác đã lắp đặt đèn đỏ để giảm thiểu tác động của đèn đường trắng truyền thống đối với rùa biển. Những giải pháp sáng tạo, được khoa học chứng minh này là một cách sử dụng tuyệt vời đèn đỏ, giúp bảo vệ hệ sinh thái địa phương đồng thời vẫn đảm bảo tầm nhìn cho người lái xe.