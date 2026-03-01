Phản ứng trái chiều của hàng loạt nước sau vụ tấn công của Mỹ-Israel và màn đáp trả của Iran

Lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới đang có những phản ứng trái chiều trước diễn biến mới, trong đó một số bên bày tỏ lo ngại rằng sự việc hôm 28/2 sẽ dẫn đến tình trạng bất ổn lan rộng trong khu vực.

Dưới đây là phản ứng của các bên liên quan tới vụ Mỹ, Israel tấn công Iran và Iran phản kích sau đó:

Trung Quốc bày tỏ sự quan ngại sâu sắc và kêu gọi các bên chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự.

Nga: Bộ Ngoại giao Nga vừa ra tuyên bố lên án các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran sáng 28/2, gọi đây là một "bước đi liều lĩnh", là hành động "có tính toán, cố ý và vô cớ".

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã triệu tập cuộc họp sau cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào Iran.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres lên án cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel vào Iran, cũng như các hành động đáp trả từ phía Tehran. Trong một tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội X, ông Guterres nhấn mạnh: “Việc Mỹ và Israel sử dụng vũ lực chống lại Iran, cùng với các hành động trả đũa sau đó của Iran trên khắp khu vực, đang làm xói mòn nền hòa bình và an ninh quốc tế".

Phần Lan: Tổng thống Alexander Stubb nhận định "những diễn biến gần đây tại Trung Đông là hết sức đáng lo ngại", đồng thời nhấn mạnh "việc đảm bảo an toàn hạt nhân và an ninh lâu dài trong khu vực là ưu tiên tối thượng đối với tất cả chúng ta". Ông cho rằng Mỹ phần lớn đang hành động nằm ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế truyền thống sau các cuộc không kích vào Iran. Ông nhấn mạnh rằng Phần Lan lên án mọi hành động có ý đồ leo thang xung đột và kêu gọi các bên kiềm chế tối đa.

Ireland: Thủ tướng (Taoiseach) Micheál Martin bày tỏ sự "quan ngại sâu sắc trước những diễn biến tại Iran và nguy cơ hiện hữu về tình trạng leo thang xung đột diện rộng trong khu vực", đồng thời hối thúc các bên nỗ lực tránh để kịch bản này xảy ra.

Albania: Thủ tướng Edi Rama khẳng định quốc gia này "đứng vững bên cạnh Israel" và "ủng hộ Mỹ" trong các hành động hôm 28/2. Ông tuyên bố: "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ mọi nỗ lực quyết liệt nhằm ngăn chặn vĩnh viễn các thế lực tại Tehran sở hữu năng lực hạt nhân hoặc bất kỳ năng lực quân sự nào có thể gây hại cho Israel hay bất kỳ quốc gia yêu chuộng hòa bình nào khác tại Trung Đông".

Oman: Ngoại trưởng Badr Albusaidi bày tỏ sự "thất vọng" khi "các cuộc đàm phán tích cực và nghiêm túc" giữa Mỹ và Iran "một lần nữa bị phá hoại". Từng đóng vai trò trung gian điều phối cho các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Iran, ông Albusaidi hối thúc Mỹ đừng để bị "cuốn sâu hơn nữa". Ông nhấn mạnh: “Đây không phải là cuộc chiến của các bạn”.

“Cả lợi ích của Mỹ lẫn sự nghiệp hòa bình toàn cầu đều không nhận được bất kỳ giá trị nào từ hành động này,” ông Albusaidi nhấn mạnh.

Anh - Pháp - Đức (E3) ra tuyên bố chung cho biết đang "liên lạc chặt chẽ với các đối tác quốc tế, bao gồm Mỹ, Israel và các đối tác trong khu vực". Các quốc gia này đồng thời lên án các cuộc tấn công trả đũa của Iran tại Trung Đông, kêu gọi các bên quay trở lại bàn đàm phán, tái khẳng định "cam kết đối với sự ổn định khu vực và bảo vệ tính mạng của thường dân".

Ả Rập Saudi đã lên án hành động của Iran sau khi Tehran tiến hành các cuộc không kích trả đũa nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp khu vực. Tuyên bố cho rằng các cuộc tấn công của Iran đã vi phạm chủ quyền của UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait và Jordan.

Riyadh khẳng định "sự đoàn kết và ủng hộ hoàn toàn đối với các quốc gia anh em", đồng thời cho biết sẵn sàng "đặt mọi nguồn lực dưới quyền điều động của các nước này để hỗ trợ trong mọi biện pháp mà họ thực hiện".

Iraq thông báo đang theo dõi tình hình với “mức độ quan ngại sâu sắc nhất” trong một bài đăng bằng tiếng Ả Rập trên mạng xã hội X, đồng thời chỉ dẫn công dân Iraq đang ở trong hoặc gần các khu vực bị không kích tìm nơi trú ẩn an toàn.

Tây Ban Nha: Thủ tướng Pedro Sánchez cho biết nước này “bác bỏ hành động quân sự đơn phương của Mỹ và Israel, vốn cấu thành sự leo thang và góp phần tạo ra một trật tự bất ổn hơn”. Ông cũng khẳng định Tây Ban Nha “phản đối các hành động của chính quyền Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng”, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng ta không thể để xảy ra thêm một cuộc chiến tàn khốc và kéo dài nào khác tại Trung Đông”.

Cuba: Ngoại trưởng Bruno Rodríguez Parrilla tuyên bố nước này “lên án” các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Viết trên X, ông cho rằng “những hành động thiếu trách nhiệm này xâm phạm hòa bình và an ninh quốc tế".

Bỉ: Ngoại trưởng Maxime Prevot chia sẻ trên X rằng Bỉ “vô cùng tiếc khi các nỗ lực ngoại giao đã không thể sớm dẫn đến một giải pháp thương lượng”. Tuy nhiên, ông cũng cho biết Bỉ “thấu hiểu những yêu cầu cấp thiết về an ninh và sự thất vọng kéo dài trước việc Iran từ chối hợp tác mang tính xây dựng – những yếu tố đã dẫn đến hành động quân sự này”.

Canada: Thủ tướng Mark Carney khẳng định Canada “ủng hộ Mỹ hành động để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân". Ông cho rằng Iran là nguồn cơn chính gây ra tình trạng bất ổn và khủng bố trên khắp Trung Đông.

Nhật Bản: Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhận định “tình hình tại Trung Đông có tác động đáng kể đến Nhật Bản, bao gồm cả khía cạnh an ninh năng lượng”. Cơ quan này cho biết thêm chính phủ Nhật Bản “đang theo dõi sát sao các diễn biến với sự quan ngại sâu sắc”.

Ukraine: Tổng thống Volodymyr Zelensky chia sẻ trên mạng xã hội X: "Việc Mỹ hành động quyết đoán là rất quan trọng. Bất cứ khi nào có sự kiên định của Mỹ, các tội phạm toàn cầu sẽ suy yếu". Ông tin rằng "về lâu dài, khu vực Trung Đông sẽ trở nên an toàn và ổn định hơn".