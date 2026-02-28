Iran phản công dữ dội, 4 căn cứ Mỹ đồng loạt bị tấn công, tên lửa đánh trúng căn cứ Hạm đội 5

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra tuyên bố cho biết họ đã tấn công nhiều căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, bao gồm cả Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain, hãng thông tấn Iran IRNA đưa tin.

Theo tuyên bố, IRGC đã phát động "Chiến dịch Lời hứa Thực sự 4" nhằm chống lại quân đội Mỹ và Israel với các cuộc tấn công toàn diện vào những mục tiêu khu vực của đối phương.

"Tên lửa và máy bay không người lái của IRGC đã tấn công trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain và các căn cứ Mỹ khác ở Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cũng như các trung tâm quân sự và an ninh trong lòng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng (Israel), với những đòn đánh nặng nề", Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết trong 1 thông cáo.

Thông tin này cũng được Bahrain xác nhận. Theo DW, Bahrain cho biết trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại vương quốc này đã bị tấn công bằng tên lửa, trong bối cảnh Iran thề sẽ trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Hãng thông tấn nhà nước Bahrain (BNA) gọi vụ tấn công là "sự vi phạm trắng trợn chủ quyền và an ninh của vương quốc", đồng thời cho biết chính quyền Bahrain đang triển khai "các biện pháp khẩn cấp".

Bộ Nội vụ Bahrain đăng trên X rằng còi báo động đã được kích hoạt và kêu gọi công dân cũng như cư dân tìm nơi trú ẩn.

Trung tâm Truyền thông Quốc gia Bahrain xác nhận các cuộc tấn công "nhắm vào các địa điểm và cơ sở bên trong lãnh thổ vương quốc" được phóng từ bên ngoài lãnh thổ nước này.

Phản ứng được Iran đưa ra sau khi Mỹ và Israel tiến hành tấn công phủ đầu vào sáng nay, 28/2.

Thiếu tướng Abolfazl Shekarchi, phát ngôn viên của Lực lượng Vũ trang Iran, nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước rằng bất kỳ căn cứ quân sự nào được sử dụng để hỗ trợ Mỹ và Israel trong việc tấn công Iran sẽ trở thành mục tiêu.