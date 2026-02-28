(Tiếp tục cập nhật...)

Tổng thống Trump: Mỹ đã bắt đầu 'các hoạt động chiến đấu quy mô lớn ở Iran'

Tổng thống Donald Trump đã xác nhận cuộc tấn công trong một video được chia sẻ trên Truth Social, nói rằng, "Cách đây không lâu, quân đội Mỹ đã bắt đầu các hoạt động chiến đấu quy mô lớn ở Iran".

"Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa sắp xảy ra từ Iran", ông nói trong video được đăng tải lúc 2:30 sáng 28/2 (giờ miền Đông).

"Chính sách của Mỹ, đặc biệt là chính quyền của tôi, luôn là chế độ này (Iran) không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi xin nhắc lại, họ không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump nói.

Quan chức Mỹ: Cuộc tấn công tập trung vào mục tiêu quân sự

Một quan chức Mỹ cho biết các cuộc không kích hiện đang tập trung vào các mục tiêu quân sự, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết vì chiến dịch vẫn đang diễn ra. Người này khẳng định Mỹ đã triển khai các biện pháp để bảo vệ binh sĩ Mỹ trong khu vực trước khi hành động diễn ra.

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee khuyến cáo công dân Mỹ ở Israel sẵn sàng hành động ngay khi có cảnh báo hoặc còi báo động vang lên.

“Chúng tôi khuyến khích toàn bộ nhân viên và gia đình của Đại sứ quán cũng như công dân Mỹ tại Israel chuẩn bị cho các cảnh báo và còi báo động từ Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa. Hãy ở gần nơi trú ẩn và hành động ngay lập tức khi nghe thấy cảnh báo hoặc còi báo động”, Đại sứ Huckabee viết trên X.

Truyền thông Iran đưa tin các vụ nổ ở trung tâm Tehran

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin về các vụ nổ ở hai địa điểm tại trung tâm Tehran vào sáng 28/2 theo giờ địa phương.

Một bức ảnh đi kèm với bản tin cho thấy khói dày đặc bốc lên trời.

Mỹ và Israel tiến hành không kích nhằm vào Iran

Mỹ đang thực hiện các cuộc tấn công vào Iran, 3 quan chức Mỹ xác nhận với CNN. Một quan chức cho biết các cuộc tấn công đang diễn ra và mô tả đây là “không phải một cuộc tấn công nhỏ.”

Israel đóng cửa không phận sau khi tấn công Iran

Bộ Giao thông Israel cho biết nước này đã đóng cửa không phận vào sáng 28/2, sau khi tiến hành không kích Iran. Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel yêu cầu người dân trên toàn quốc chỉ thực hiện các hoạt động thiết yếu sau cuộc tấn công.

Các hạn chế mới được công bố cấm tụ tập nơi công cộng, đi làm và đến trường. Ngoại lệ được áp dụng cho những lĩnh vực mà Israel gọi là “các ngành đặc biệt".

Israel ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc

Israel đã tiến hành cái gọi là “cuộc tấn công phủ đầu” nhằm vào Iran vào sáng 28/2, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, đồng thời tình trạng khẩn cấp được ban bố trên toàn quốc.

Chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì dự đoán Iran sẽ trả đũa bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo.

Israel tấn công phủ đầu Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố, nước này đã tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran hôm 28/2.

“Nhà nước Israel đã tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran để loại bỏ các mối đe dọa đối với Nhà nước Israel,” Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố.

New York Times dẫn quan chức Mỹ cho biết, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran đang diễn ra. Trong khi đó, theo nguồn tin của Reuters, Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, không có mặt ở Tehran và đã được chuyển đến một địa điểm an toàn.

Động thái này diễn ra sau khi Israel và Mỹ nhiều lần cảnh báo tấn công nếu Iran thúc đẩy chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Reuters nhận định, diễn biến này nhiều khả năng sẽ đẩy Trung Đông vào một cuộc đối đầu quân sự mới và càng làm suy giảm hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho tranh chấp hạt nhân lâu dài của Tehran với phương Tây.

Một quan chức quốc phòng Israel cho biết chiến dịch này đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước với sự phối hợp của Washington, và ngày khởi động đã được quyết định từ vài tuần trước.

Trước đó, Mỹ và Iran nối lại đàm phán hồi tháng 2 nhằm tìm cách giải quyết tranh chấp kéo dài hàng thập kỷ bằng con đường ngoại giao và tránh nguy cơ đối đầu quân sự có thể làm bất ổn khu vực.

Tuy nhiên, Israel khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Iran phải bao gồm việc tháo dỡ toàn bộ hạ tầng hạt nhân của Tehran, chứ không chỉ dừng lại ở việc ngừng quá trình làm giàu uranium, đồng thời vận động Washington đưa các hạn chế đối với chương trình tên lửa của Iran vào bàn đàm phán.

Iran cho biết họ sẵn sàng thảo luận về việc hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nhưng loại trừ việc gắn vấn đề này với tên lửa.

Tehran cũng tuyên bố sẽ tự vệ trước bất kỳ cuộc tấn công nào. Nước này cảnh báo các quốc gia láng giềng đang có binh sĩ Mỹ đồn trú rằng Iran sẽ trả đũa các căn cứ Mỹ nếu Washington tấn công Iran.