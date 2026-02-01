Phản ứng của Touliver trước màn đụng mặt của Tóc Tiên và MaiQuinn

Mới đây, Tóc Tiên và MaiQuinn bất ngờ xuất hiện chung trên cùng một sân khấu trao giải và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Bởi lẽ, trước đó không lâu, cả hai nữ ca sĩ từng bị kéo vào một drama tình ái dậy sóng mạng xã hội. Chính vì vậy, màn hội ngộ công khai giữa Tóc Tiên và MaiQuinn không chỉ khiến khán giả được phen rần rần.

Không chỉ tương tác tự nhiên trên sân khấu, Tóc Tiên và MaiQuinn còn khá vui vẻ trong hậu trường. Trên trang cá nhân, giọng ca Đậm Đà cũng đã "xả kho" loạt ảnh biểu diễn chung với đàn em. Dưới bài đăng, MaiQuinn đã nhanh chóng để lại bình luận đáng yêu: "Chị Tiên càng ngày càng đẹp điên. I love you".

Một động thái khác cũng gây chú ý không kém, đó là sự xuất hiện của Touliver. Theo đó, cư dân mạng phát hiện trong bài đăng hình chung với MaiQuinn của Tóc Tiên, Touliver đã nhanh chóng thả tim. Từng phản ứng nhỏ của bộ 3 này cho thấy thái độ bình thản, thoải mái và là "gáo nước lạnh" dập tắt hoàn toàn những tin đồn đời tư vô căn cứ trước đó.

Tóc Tiên đăng tải khung hình chung với các đàn em, trong đó có MaiQuinn. Ảnh: NVCC

Cả hai tương tác cực đáng yêu cho thấy mối quan hệ giữa họ vô cùng tốt đẹp. Ảnh: Chụp màn hình

Phản ứng của Touliver trước màn hội ngộ của Tóc Tiên và MaiQuinn cũng gây chú ý không kém. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, mạng xã hội bất ngờ rộ lên loạt bài đăng réo tên MaiQuinn giữa thời điểm thông tin ly hôn của Tóc Tiên và Touliver trở thành tâm điểm. Từ những suy đoán thiếu căn cứ, nhiều người bắt đầu gán ghép nữ ca sĩ vào vai trò "người thứ ba", thậm chí còn lan truyền tin đồn MaiQuinn và Touliver từng có chuyến đi Pháp cùng nhau.

Không để tin đồn lan rộng, MaiQuinn chính thức có động thái làm rõ những tin đồn đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội thời gian qua. Trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ thẳng thắn phủ nhận các thông tin liên quan đến đời tư. "Sáng nay mình đọc được một vài thông tin sai lệch liên quan đến mình, và mình xin khẳng định là mình không liên quan. Nếu các bạn có trí tưởng tượng phong phú thì hãy sử dụng để thử viết tiểu thuyết hoặc làm phim. Đừng dùng nó để lan truyền những câu chuyện vô căn cứ về những con người thật, những nghệ danh thật".

Trên broadcast cá nhân, MaiQuinn tiếp tục nhấn mạnh cô chưa có visa nên không thể đi châu Âu, ngầm khẳng định thông tin cô xuất hiện cùng Touliver tại Pháp là hoàn toàn không đúng sự thật. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự mệt mỏi trước việc bị kéo vào những câu chuyện không liên quan, khẳng định các bàn tán gần đây chỉ là hư cấu, suy diễn. MaiQuinn mong sự việc dừng lại tại đây và kêu gọi cộng đồng mạng ngừng tiếp nhận, lan truyền thông tin sai lệch để tránh ảnh hưởng đến gia đình của những người khác.

Về phía Touliver, công ty đại diện của anh cũng công ty phủ nhận tin đồn trên: "Thông tin trên hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ và chúng tôi đang có biện pháp xử lý pháp lý đối với những tài khoản lan truyền thông tin sai lệch về vấn đề này".

MaiQuinn phủ nhận tin đồn liên quan đến Tóc Tiên và Touliver. Ảnh: FBNV