Phản ứng của ông Trump sau khi Fed tăng lãi suất

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất xuống 1% hoặc thấp hơn, chỉ vài giờ sau khi ngân hàng trung ương Mỹ công bố đợt tăng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2023.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 16/9, ông Trump bày tỏ sự không hài lòng với quyết định của Fed.

“Chúng ta đang ‘gánh’ gần như mọi quốc gia trên thế giới, và điều đó không thể tiếp diễn thêm nữa. HÃY GIẢM LÃI SUẤT CHO NƯỚC MỸ, VÀ PHẢI NHANH CHÓNG!”, ông viết.

Phản ứng của Tổng thống Trump được đưa ra ngay sau khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) quyết định nâng lãi suất chuẩn thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa phạm vi mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang lên 3,75-4%.

Vì sao Fed tăng lãi suất?

Trong tuyên bố sau cuộc họp, Fed cho biết hoạt động kinh tế Mỹ tiếp tục mở rộng với tốc độ vững chắc. Chi tiêu trong nước duy trì đà tăng, trong khi năng suất và đầu tư vốn được cải thiện. Thị trường lao động cũng được đánh giá là tương đối ổn định.

Tuy nhiên, lạm phát vẫn là mối quan tâm lớn của ngân hàng trung ương Mỹ. Fed cho rằng áp lực giá cả còn ở mức cao và việc duy trì chính sách tiền tệ phù hợp là cần thiết để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Các dự báo kinh tế cập nhật của Fed cũng cho thấy cơ quan này chưa loại trừ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo “dot plot” công bố cùng ngày, mức lãi suất quỹ liên bang trung vị được các quan chức Fed dự báo vào cuối năm 2026 là 4,1%, cao hơn mức 3,8% trong dự báo hồi tháng 6.

Điều này cho thấy triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn có thể thay đổi theo diễn biến của lạm phát và nền kinh tế.

Sức ép từ Nhà Trắng

Trong khi Fed duy trì quan điểm thận trọng, Tổng thống Trump tiếp tục kêu gọi một chính sách tiền tệ nới lỏng hơn.

Ông cho rằng với vị thế là “quốc gia có mức tín nhiệm tốt nhất thế giới – VƯỢT TRỘI HƠN HẾT”, lãi suất tại Mỹ “nên ở mức 1% hoặc thấp hơn”.

“Đất nước chúng ta đang bùng nổ với các khoản đầu tư mới!”, ông Trump viết, đồng thời nhắc lại tuyên bố rằng nền kinh tế Mỹ đã thu hút hơn 20.000 tỷ USD vốn đầu tư trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Tổng thống Mỹ cũng tiếp tục gắn vấn đề lãi suất với chính sách thương mại. Ông cho rằng nếu Mỹ ngừng giao thương với các quốc gia mà Washington đang thâm hụt thương mại, “chúng ta sẽ kiếm được ít nhất 1.500 tỷ USD mỗi năm”.

Chưa đầy hai tuần trước đó, ông Trump từng cảnh báo sẽ cắt đứt hoạt động thương mại với các quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ nếu Fed không hạ lãi suất. Động thái này có thể ảnh hưởng đến phần lớn các đối tác thương mại quan trọng của Washington.

Những phát biểu mới nhất cho thấy sức ép từ Nhà Trắng đối với chính sách lãi suất của Fed tiếp tục được duy trì. Dù ông Kevin Warsh – người được Tổng thống Trump lựa chọn – đã thay thế ông Jerome Powell trên cương vị Chủ tịch Fed, ông Trump và các cố vấn thân cận cho đến nay không trực tiếp chỉ trích cá nhân ông Warsh.

Trước những lo ngại về khả năng Nhà Trắng can thiệp vào chính sách tiền tệ, Phát ngôn viên Nhà Trắng Kush Desai nói với Fox News chiều 16/9 rằng ông Trump “hoàn toàn” tôn trọng tính độc lập của Fed.

“Nhưng điều đó không làm thay đổi thực tế rằng Tổng thống Mỹ có quyền theo Tu chính án thứ nhất để lên tiếng khi mọi việc đi chệch hướng”, ông Desai nói.

Tham khảo: CNBC