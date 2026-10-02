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Phản ứng của NSND Công Lý khi bị mỉa mai "giờ không biết nói"

PV
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"Anh Lý không thích nói và chỉ nói chuyện với những người cần nói", bà xã NSND Công Lý chia sẻ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Hà kể thời gian gần đây có không ít người để lại bình luận thắc mắc: "Ơ tại sao dạo này anh Lý không biết nói à?". Trước những lời nhận xét này, cô cho biết NSND Công Lý không muốn mất thời gian giải thích. Anh chỉ nói với vợ: "Sao tôi phải nói, sao tôi phải trả lời những bình luận đấy?".

Ngọc Hà chia sẻ thêm: "Anh Lý bảo không nên trả lời những bình luận như thế. Anh không thích nói. Anh chỉ nói chuyện với những người cần nói, cười với những ai cần cười mà thôi".

Phản ứng của NSND Công Lý khi bị châm chọc về khả năng giao tiếp - Ảnh 1.

Bà xã NSND Công Lý chia sẻ về phản ứng của chồng khi gặp bình luận tiêu cực

Cách phản ứng này phần nào cho thấy cuộc sống hiện tại của NSND Công Lý khá bình lặng. Thay vì chú ý đến những lời bàn luận trên mạng, anh tập trung vào những sinh hoạt quen thuộc cùng gia đình. Cũng trong clip này, Ngọc Hà cho biết Công Lý đã dậy sớm, chủ động ăn cơm xong xuôi rồi ở nhà một mình để vợ đi làm.

Sau biến cố sức khỏe vào năm 2021, cuộc sống của vợ chồng Công Lý có nhiều thay đổi. Hiện tại, sức khỏe của nam nghệ sĩ đã có những chuyển biến tích cực. Anh từng trở lại với một số vai diễn nhỏ trong các dự án truyền hình, dù không còn hoạt động với cường độ như trước.

Trong khi đó, Ngọc Hà vẫn vừa chăm sóc chồng vừa chủ động làm việc để duy trì cuộc sống gia đình. Tháng 7/2026, cô chia sẻ rằng từ đầu năm bắt đầu thử sức với tiếp thị liên kết và đến tháng 5 mới thực sự tập trung nghiêm túc cho công việc này. Cô cũng khẳng định không muốn dựa vào danh xưng "vợ Công Lý" để sống hay làm nghề.

Phản ứng của NSND Công Lý khi bị châm chọc về khả năng giao tiếp - Ảnh 2.

Vợ chồng nghệ sĩ Công Lý hiện hài lòng với cuộc sống bình yên

Trước đó, Ngọc Hà từng cho biết sau những năm đồng hành cùng chồng điều trị, cô và Công Lý vẫn lựa chọn cách sống bình tĩnh, không quan tâm quá nhiều đến những lời đồn đoán. Tháng 5/2026, cô cũng nhấn mạnh rằng điều hai vợ chồng coi trọng nhất hiện tại là sức khỏe và sự bình yên.

Tình thế hiện tại của Tuấn Hưng ở Mỹ
Tags

NSND Công Lý

Ngọc Hà

bình luận tiêu cực

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