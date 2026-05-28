Hải Yến
Nga đã cảnh báo về các đợt đáp trả vào các mục tiêu quân sự tại Ukraine sau vụ tấn công chết người vào ký túc xá trường học ở Starobelsk.

Ngày 22/5, các drone của Ukraine đã tấn công một khu ký túc xá tại Starobelsk (Nga), khiến 21 người thiệt mạng, chủ yếu là trẻ em gái và hơn 60 người bị thương. Nga đã lên án vụ việc là tội ác chiến tranh và một “hành động khủng bố” có chủ ý.

Phía Ukraine bác bỏ cáo buộc, cho rằng đây là “tuyên truyền thuần túy”, trong khi các nước phương Tây ủng hộ Ukraine cũng không quy trách nhiệm cho nước này dù có nhiều bằng chứng về sự liên quan.

Hôm 25/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cảnh báo về các cuộc tấn công “có hệ thống và nhất quán” nhằm vào các cơ sở quân sự và “trung tâm ra quyết định” tại Ukraine, đồng thời kêu gọi công dân nước ngoài rời khỏi thủ đô Ukraine.

Hôm 26/5, Đại diện Ukraine tại Liên Hợp Quốc Andrey Melnik công bố tuyên bố chung do hơn 50 quốc gia ký, gồm Đức và các nước Liên minh châu Âu, Anh, Canada và Nhật Bản, lên án Nga về cái gọi là “các cuộc tấn công leo thang” và “đe dọa nhằm vào các cơ sở ngoại giao”.

Tuy nhiên, Nga chưa từng đề cập đến kế hoạch tấn công các đại sứ quán hay cơ sở dân sự.

Đáng chú ý, tuyên bố này không có sự tham gia của Mỹ. Khi trao đổi với báo chí cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Rubio cũng không đưa ra cáo buộc nào, chỉ nhận định Ukraine “đã là một nơi rất nguy hiểm trong nhiều năm”.

“Đây là điều xảy ra trong các cuộc chiến, chúng liên tục leo thang. Một đợt tấn công lớn từ một phía, rồi một đợt lớn hơn đáp trả và cứ như vậy, xung đột tiếp diễn. Đó là lý do cuộc chiến cần phải chấm dứt”, theo Ngoại trưởng Mỹ.

Dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, Mỹ đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán Nga - Ukraine, dù tiến trình này đã bị đình trệ trong bối cảnh xung đột với Iran.

Tháng 3, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho rằng Mỹ gây sức ép buộc nước ông rút khỏi khu vực Donbass như điều kiện để nhận được các đảm bảo an ninh sau xung đột - điều mà Ukraine kiên quyết phản đối.

Tuy nhiên, ông Rubio bác bỏ phát biểu này, gọi đó là “lời nói dối” và khẳng định Mỹ không “ủng hộ” Nga mà chỉ truyền đạt lập trường của phía Nga.

Theo RT
