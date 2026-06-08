HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phản ứng của Lệ Quyên khi bị nói đứng bên bạn trai như cô cháu

PV
|

Động thái của Lệ Quyên thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, Lệ Quyên thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai Lâm Bảo Châu trong chuyến đi nghỉ dưỡng. Bức ảnh ghi lại cảnh cặp đôi đứng ôm nhau bên hồ nước thơ mộng, thể hiện tình cảm gắn bó sau nhiều năm đồng hành.

- Ảnh 1.

Lệ Quyên khoe ảnh tình cảm bên Lâm Bảo Châu

Đi kèm ảnh, nữ ca sĩ trải lòng về tâm trạng và công việc âm nhạc của mình. Cô viết: "Một bài hát mới mà thu mãi chưa xong, chưa ưng... Nguyên nhân, vì bản thân ta đã buông...

TIN LIÊN QUAN

Cảnh giới buông cho tất cả những thứ làm ta muộn phiền. Ta yêu bản thân mình quá, ta thấy cuộc đời đẹp quá, nên chỉ giữ lại những điều tốt đẹp thôi, không có chỗ cho những ngổn ngang nào đọng lại.

Vì thế hát chưa chạm, chưa đẫm, chưa sâu. Chắc lại phải gom giông bão đã qua, nhóm thành lửa cho đêm nay hát thật say đắm rồi".

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích cùng nhiều bình luận tích cực. Không ít khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu bền chặt của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu, đồng thời khen ngợi nhan sắc trẻ trung của nữ ca sĩ ở tuổi U50.

- Ảnh 3.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc phúc vẫn xuất hiện một số bình luận kém duyên liên quan đến khoảng cách tuổi tác giữa hai người. Khi một cư dân mạng để lại bình luận: "Hai cô cháu dáng đẹp", Lệ Quyên lập tức đáp trả thẳng thắn: "Bọn chị làm bọn em khổ sở lâu đến thế cơ à? Suốt bao nhiêu năm vẫn bám chặt không buông".

Chưa dừng lại ở đó, khi tài khoản này tiếp tục có lời lẽ mỉa mai, giọng ca "Giấc mơ có thật" phản ứng gay gắt hơn: "Ừ thì chị cũng khuyên em nên chọn nghề đúng với sở trường của em cho đỡ phí bản năng đeo bám của em đấy".

Đây không phải lần đầu tiên Lệ Quyên lên tiếng trước những bình luận tiêu cực về chuyện tình cảm. Nữ ca sĩ nhiều lần bảo vệ bạn trai trước những ý kiến cho rằng cả hai không xứng đôi vì chênh lệch tuổi tác.

"Vua bãi rác" mở quán nhậu, lấy vợ diễn viên kém 12 tuổi, sinh 4 con, sống hạnh phúc 30 năm
Tags

sao Việt

lâm bảo châu

Lệ Quyên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

00:48
Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

00:41
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Xe tay ga mới tiết kiệm xăng: Đẹp như Vespa, giá ngang Honda Lead

Xe tay ga mới tiết kiệm xăng: Đẹp như Vespa, giá ngang Honda Lead

01:22
Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

01:21
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại